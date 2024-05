Luce como una estrella del tenis: conoce más de esta tendencia

El deporte y la moda siempre han sido una pareja ganadora, pero en esta temporada, vestirse como tenista no solo es práctico, es lo más trendy. Con la llegada de los tan esperados "Challengers" de Luca Guadagnino, donde Zendaya, Mike Faist y Josh O'Connor se lucen en la pantalla grande, el estilo de cancha se ha catapultado a un nuevo nivel de popularidad. Te contamos todo sobre cómo llevar el look de tenista con elegancia y estilo urbano.

Referencia visual en la pantalla grande

"Challengers" no solo es una película que retrata este deporte, sino un auténtico desfile de moda. Las estrellas Zendaya y Mike Faist no solo brillan por su actuación, sino también por sus looks. Especialmente notable es la camiseta gris con las palabras "I TOLD YA" que lucen en la película, y que pronto estará disponible gracias a una colaboración con Loewe. Esta colección cápsula promete convertirse en un imprescindible para cualquier amante de la moda.

Adquiere la famosa playera “I TOLD YA” hecha 100% de algodón cuyo corte es unisex.

La elegancia de los tenistas

Desde los clásicos polos de René Lacoste hasta las modernas colecciones de Alo Yoga, la ropa de tenis combina funcionalidad y estilo. Catherine Spindler, directora de marca de Lacoste, destaca que "el tenis siempre se ha asociado con la elegancia", y esa influencia se refleja en la moda actual que trasciende la cancha.





Prueba esta camiseta deportiva blanca ideal para tener ese look deportivo y elegante que otorga el color.

Marcas como Tory Sport y Wilson han sabido capitalizar esta tendencia. Tory Sport ofrece conjuntos de faldas y chaquetas con cremallera que son perfectos tanto para un partido de tenis como para un brunch en la ciudad. Sus bolsos de tenis, a menudo agotados, son un accesorio indispensable.

Prueba este vestido de tenis con short para tener libertad de movimiento y verte impecable.

Por otro lado, Wilson, con su historia rica en el deporte, sigue innovando. Sus pelotas y raquetas han sido favoritas de leyendas como Roger Federer y Serena Williams. Y ahora, su ropa de tenis combina estilos retro con cortes modernos, ideales para cualquier ocasión.

Todos quieren jugar tenis

Durante la pandemia, el tenis, el pickleball y el racquetball vieron un renacer. Shannon Quarantino, vicepresidenta de comercio electrónico de Splits59, comenta cómo estos deportes permitieron mantenerse activos y mantener la distancia social. Ahora, la moda de tenis ha evolucionado para ser usada tanto en la cancha como fuera de ella. La falda de tenis Varsity de Alo Yoga es un ejemplo perfecto de esta dualidad, combinando feminidad y funcionalidad con bolsillos para pelotas.

Si buscas un pop de color, elige unos calcetines neon del color de las pelotas de tenis.

El lanzamiento de "Challengers" ha puesto el tenis en el centro de la cultura pop. Marcas como Recreational Habits rinden homenaje a leyendas del tenis con piezas como el vestido "Chris", inspirado en Chris Evert, y el suéter "Williams", en honor a las hermanas Williams. Estas prendas no solo celebran la historia de este deporte, sino que también aportan un toque chic a tu guardarropa diario.

Si buscas dejar los tenis para un look más elegante, prueba los stilettos blancos como los que utilizó Zendaya durante la gira de promoción de la película.

Así que, ya sea que estés perfeccionando tu saque en la cancha o disfrutando de un café en la ciudad, el look tenista te garantiza una apariencia sofisticada y a la moda. Desde los tejidos Dri-Fit de Nike hasta los vestidos ligeros de Adidas con tecnología HEAT.RDY, hay algo para cada tipo de jugador y amante de la moda.

