Cómo elegir la talla correcta en compras en línea y evitar devoluciones

Comprar ropa en línea puede ser toda una aventura, casi como jugar a la ruleta rusa con tu talla. A veces sientes que lo tienes todo bajo control: seleccionas la talla, haces clic en "comprar" y esperas pacientemente la llegada de tu nuevo atuendo... Solo para descubrir que no te queda y solo fuiste víctima del impulso de las compras. Pero no te preocupes, porque estás a punto de convertirte en un experto en comprar ropa en línea, sin dramas y sin devoluciones frustrantes.

Si alguna vez te has preguntado por qué en una tienda eres talla S y en otra L, te tenemos una revelación: no es tu cuerpo el que cambia mágicamente de talla en cada tienda. Esto se debe a que no existe un estándar universal entre las marcas. Aunque todas usan sistemas numéricos o letras (S, M, L), cada firma decide sus propios parámetros. Y sí, eso significa que una talla S en una tienda puede ser una M en otra.

Además, la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) resalta cómo la creciente competencia de marcas internacionales como Shein y Temu han inundado el mercado mexicano con productos de tallaje aún más incierto. Comprar en estas plataformas puede ser un reto debido a la falta de uniformidad en las tallas y a la posibilidad de recibir prendas que, sencillamente, no son lo que esperabas.

Evitar el drama de las devoluciones es posible si sigues algunos pasos simples, pero importantes, a la hora de comprar en línea. Aquí te damos algunas estrategias infalibles:

Informarte sobre las políticas de devolución de cada tienda es crucial, para evitar inconvenientes | Foto. Unsplash

Mídete como un profesional: No te fíes solo de tu talla habitual. Toma una cinta métrica y mídete el pecho, la cintura y las caderas. Luego, compáralas con la tabla de tallas de la marca. Según Amazon, muchas veces puedes encontrar tablas específicas para cada producto, y esto hará toda la diferencia. Recuerda que cada prenda tiene un ajuste diferente, así que medir es esencial para evitar sorpresas desagradables.

Revisa las reseñas y las opiniones de otros: ¿Te has fijado en esa sección donde otros compradores comentan si la prenda es fiel a la talla? Úsala, los comentarios de clientes que ya han comprado el producto pueden darte una idea mucho más realista de si esa talla te quedará bien o no.

No ignores la tela: El tipo de textil puede alterar significativamente cómo te queda una prenda. Por ejemplo, el lino suele ser más holgado que el algodón. Así que, al elegir una talla, piensa en cómo te quedará ese material en particular.

Usa herramientas tecnológicas: Algunas plataformas, como Tessuti, están comenzando a ofrecer herramientas de búsqueda de tallas interactivas para ayudar a los compradores a elegir mejor. La tecnología puede ser tu mejor aliada a la hora de encontrar el ajuste perfecto.

Existen herramientas online que ayudan a encontrar la talla adecuada | Foto. Unsplash.

¿No te quedó? Siempre puedes devolverlo

Aunque no lo parezca, las devoluciones no son solo un problema para ti como consumidor, sino también para las tiendas en línea. En el Reino Unido, por ejemplo, según Fashion Network, el 37% de las devoluciones se deben a tallas incorrectas. Este tipo de problemas logísticos aumenta los costos para los minoristas y contribuye a una experiencia de compra frustrante para los clientes.

Puede ser que en México la situación no sea tan extrema, sin embargo, el crecimiento de plataformas como Shein y Temu ha acentuado la necesidad de encontrar una solución eficiente. Nadie quiere pasar por el tedioso proceso de empacar una prenda, llevarla a correos y esperar semanas para obtener un reembolso.

Sabemos que, a pesar de todo, puede que una prenda no te quede como esperabas. En ese caso, asegúrate de conocer las políticas de devolución de la tienda antes de comprar. Plataformas como Amazon y Zara tienen políticas de devolución bastante flexibles, pero siempre es mejor estar informado de las condiciones para evitar sorpresas. Incluso algunas plataformas han implementado estrategias para simplificar este proceso con puntos de entrega convenientes o etiquetas prepagadas.

Cazadores de ofertas

Una vez que ya tienes la talla bajo control, el siguiente paso es encontrar las mejores ofertas. Afortunadamente, el comercio en línea te permite comparar precios y obtener descuentos con solo unos clics.

Te recomendamos aprovechar las temporadas de rebajas, donde las plataformas como Amazon, Mercado Libre, además de las tiendas departamentales y comercios online suelen ofrecer rebajas masivas durante fechas clave como el Buen Fin, Black Friday o Hot Sale. Es el mejor momento para aprovechar y renovar tu guardarropa.

Para comparar precios, puedes ir monitoreando lo que quieres con meses de antelación, aunque también existen herramientas como CamelCamelCamel que te permiten rastrear el historial de precios de productos en Amazon, así que puedes ver si realmente estás obteniendo un buen trato o si el precio ha sido inflado antes de la rebaja. Si prefieres marcas internacionales, vigila las promociones en sus sitios web. Muchas veces ofrecen envíos gratuitos o descuentos por volumen, lo cual puede compensar cualquier inconveniente con las tallas.

