Si vas a estrenar jeans, no te olvides de complementar con una playera blanca

Con la ayuda de los accesorios correctos, unos simples jeans y una camiseta blanca pueden ser todo lo que necesitas para lucir a la moda. Según Jess Cartner-Morley editora de moda para The Guardian, esta fórmula es el look estrella, un conjunto inclusivo que no discrimina por edad, talla o estilo personal. Tanto en las pasarelas de alta costura como en la moda urbana, esta combinación reina por su versatilidad. ¿La mejor parte? Ya está en tu armario.

Pero, ¿cómo llevar este clásico a otro nivel? Los accesorios son la clave. Aquí te compartimos cuatro ideas para que ese par de jeans y tu playera blanca no sean solo tu uniforme diario, sino una declaración de estilo. Todo sin perder ese toque relajado que hace de esta combinación una elección que te hará sentir bien y verte increíble.

1. El truco de las proporciones

Un cinturón puede cambiarlo todo. Si quieres estilizar tu figura o agregar un punto de interés a tu outfit, opta por uno llamativo. Puedes meter la camiseta dentro del pantalón y ajustar el look con un cinturón ancho o uno de hebilla grande para crear un efecto visual que centre la atención en tu cintura. La clave está en jugar con los contrastes y volúmenes, tal como sugiere Cartner-Morley: una camiseta holgada con jeans ajustados o viceversa.





2. Glamour instantáneo

Si buscas elevar tu look, nada mejor que agregar un par de pendientes o collares grandes. Las maxi joyas no solo aportan un toque chic, sino que también transforman por completo el aura de un conjunto sencillo. Como se ha visto en los desfiles de alta costura, unos jeans pueden pasar de casuales a glamorosos con el simple hecho de agregar accesorios audaces. Un collar largo o unos pendientes llamativos son perfectos para resaltar la simplicidad de tu outfit.

3. Sofisticación sin esfuerzo

Piensa en un bolso estructurado, ya sea de cuero o algún material rígido, que contraste con la informalidad de tus jeans y camiseta. Este accesorio es funcional y, al mismo tiempo, eleva cualquier conjunto. Puedes elegir un color llamativo para darle vida a tu outfit o quedarte en tonos neutros si prefieres algo más clásico.

4. El toque de color que necesitas

Un pañuelo es ese accesorio que añade color, textura y personalidad a tu look. Puedes llevarlo de distintas formas: en el cuello, atado a la muñeca o incluso anudado en el bolso. Es una forma fácil y económica de actualizar tu outfit sin hacer un cambio drástico. Brandon Blackwood compartió en Vogue que este tipo de accesorio añade un toque "muy Brooklyn", perfecto para darle un aire casual y relajado a tu estilo.

Un clásico que no pasa de moda

El dúo de jeans y camiseta blanca ha demostrado su atemporal, ya que sigue reinventándose con el paso de los años y los accesorios correctos. Además tienen un lugar especial en la historia de la moda. Desde la princesa Diana hasta Hailey Bieber, este conjunto ha sido sinónimo de autenticidad y estilo sin esfuerzo. En palabras de Cartner-Morley, hay "una especie de honestidad que desnuda el alma" en esta combinación, permitiéndote mostrar quién eres sin complicaciones. Lo mejor de todo es que, con la ayuda de accesorios, puedes hacerlo tan formal o casual como quieras.