Cópiale el look a Frida Kahlo para visitar la Casa Azul

La Casa Azul, hogar y santuario de la incomparable Frida Kahlo, ofrece una experiencia donde el legado artístico y personal de la pintora mexicana cobra vida. En tu próxima visita a este icónico museo, adéntrate en su mundo; no solo a través de sus obras, sino también a través de su estilo distintivo y sus accesorios inconfundibles.

Prueba este vestido largo con flores, con los hombros descubiertos, volantes de cintura colectada y falda escalonada.

Puedes inspirarte aunque no se tiene permitido utilizar la ropa original de la pintora, aunque Madonna insista que sí. Tanto así, que el museo ha emitido un comunicado oficial en respuesta a las recientes afirmaciones de Madonna sobre el uso de prendas y joyas pertenecientes a Kahlo. Ante la polémica suscitada, se aclaró que la Reina del Pop no visitó el recinto durante su estancia en México y que las prendas exhibidas por la cantante en sus fotografías no forman parte de la colección del recinto.

Prueba esta diadema de corona de flores; coloridas y prácticas al usarlas y que no sean permanentes en tu peinado.

Qué la caracteriza

Frida Kahlo, reconocida por su valiente expresión artística y su apasionada conexión con la cultura mexicana, se convierte en una fuente inagotable de inspiración para aquellos que exploran su legado en la Casa Azul. Su estilo único y su amor por los colores vibrantes se reflejan no solo en sus pinturas, sino también en su forma de vestir y en los accesorios que adornaron su figura.

Prueba este vestido largo de manga larga bordado con cuello en V y detalles florales.

Desde los huipiles tradicionales hasta los rebozos coloridos, Frida Kahlo utilizaba su vestimenta como un lienzo en blanco donde expresar su identidad y su amor por México. Al visitar la Casa Azul, encontrarás la oportunidad de explorar algunas de sus prendas, llevando contigo una pieza de su legado al adoptar su estilo característico.

Prueba este rebozo de telar de pedal, hecho de algodón y seda, un accesorio muy mexicano.

Para tu visita a la Casa Azul, ¿por qué no inspirarte en el inconfundible estilo de Frida Kahlo? Opta por vestimenta tradicional mexicana, como huipiles y faldas coloridas, además, completa tu look con accesorios XXL y coronas de flores hechas a mano. Recuerda que el estilo de la pintora no solo es una declaración de moda, sino también una celebración de la identidad navionalista que ella construyó.

Prueba el labial líquido x Frida Kahlo edición especial de Maybelline New York Superstay Matte Ink.

Inspiración y expresión

El estilo distintivo de Frida Kahlo sigue siendo una fuente de inspiración y admiración en la actualidad, como lo evidenció la revista Vogue en octubre de 1937 al destacar su propuesta estética. A través de sus autorretratos y su vida misma, la artista utilizó su apariencia como una forma de expresión; al exorcizar su dolor físico y honrar su amor por México y su comunidad Tehuantepec. Su vestimenta es testimonio de su conexión profunda con su herencia cultural y su compromiso con el arte.

El Museo Casa Azul, situado en la alcaldía Coyoacán de la CDMX, continúa siendo un punto de encuentro para aquellos que buscan comprender y celebrar la vida y obra de Frida Kahlo. Un lugar que reafirma su legado como una de las figuras más influyentes en la historia del arte mexicano y global.

