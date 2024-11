¡Dale amor a tu perrijo! Aprovecha las ofertas y arma un spa de mascotas

¿Quieres consentir a tu mejor amigo? Existen distintas maneras de hacerlo, pero te sugerimos esta, que consiste en brindarle un servicio especializado que incluya tratamientos de cuidado y bienestar, similar a un spa para humanos, pero adaptado a las necesidades caninas.

Estos suelen incluir baños relajantes, masajes, corte de uñas, limpieza de oídos, cepillado de dientes y peinados. Además de mejorar la higiene y salud de tu can, proporcionará una experiencia relajante para reducir el estrés de tu mascota.

Por qué los perros siempre quieren tu comida, lo explica la ciencia

Algunos de los artículos que necesita tu compañero peludo son shampoo para perros, que necesita estar formulado especialmente para ellos, ya que su piel tiene un pH diferente al de los humanos. Existen opciones para piel sensible, problemas de dermatológicos, o para diferentes tipos de pelaje. También es importante contar con un acondicionador que ayudará a desenredar y dejarlo suave y brillante. Con unos guantes para baño lograrás masajearlo y así lo podrás limpiar a fondo. No olvides contemplar un cepillo de pelo, pues dependiendo de la raza, necesitarás un tipo en específico (de cerdas, para razas de pelo largo o rizado, o una carda para la doble capa de melena). Para después del baño toma en cuenta una toalla absorbente y secador de pelo (que no se sobrecaliente). Y para ir terminando la rutina, elige un buen cortador de uñas, esto evitará que se astillen o causen molestias. Limpia sus oídos, sobre todo a las razas que sean propensas a infecciones. Busca un cepillo para sus dientes y pasta dental específicamente para ellos, ya que podrás prevenir enfermedades en las encías. Si quieres que huela bien después del baño, hay perfumes que son suaves para su piel. Con estos tips y productos, puedes ofrecer a tus canes una experiencia de spa desde la comodidad de tu casa. No olvides asegurarte que sea un momento agradable y beneficioso para su salud.

Prolonga la vida de tu perrito, evita darle estos alimentos

Limpios de pies a cabeza

Alfombra antideslizante. Colócala al fondo de la bañera o ducha para evitar que resbale, incluso puede hacer que se sienta más relajado.

Juguetes para baño. Si es inquieto, tener cachivaches flotantes o resistentes al agua puede mantenerlo entretenido y relajado durante la sesión.

Toalla de microfibra o bata. Son más absorbentes que las normales y pueden acelerar el proceso de secado. Además, algunas también pueden hacer que sea más cómodo, evitando así que se estrese.

Aceites esenciales. Puedes usar productos seguros (como lavanda o manzanilla) que proporcionen una sensación calmante post-baño, siempre consultando primero con tu veterinario de cabecera.

Toallitas húmedas. Para limpiar áreas específicas entre idas al baño o para asear la cara y patas de manera más delicada.

Bomba de agua o manguera portátil. Ya sea en una bañera o patio, una manguera con regulador de presión facilita el enjuague y hace que sea más rápido y eficiente.





Periodicidad

No los bañes con mucha frecuencia, ya que se podría resecar su piel. Algunos lo requieren una vez al mes o cada seis u ocho semanas (dependiendo de la raza, estilo de vida y necesidades).

Refuerzo positivo

Usa premios y caricias para aumentar el comportamiento tranquilo. Esto ayudará a que asocie el momento con una buena experiencia.

Vegetales pet friendly: Lo que puedes incluir en la dieta de tu perro