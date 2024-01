Los mejores álbumes de los Beatles, conoce la lista

Qué difícil tarea, al ser una de las bandas más populares de todos los tiempos. Seguro que pocos quedarán satisfechos con el resultado pero ese es el reto. Sin embargo, el periodista musical Chris Deville se atreve a embarcarse en la ardua tarea de clasificar los álbumes de la icónica banda. No solo despierta la pasión de los fans, sino que también arroja luz sobre la riqueza y complejidad del legado musical de los Fab Four. Además nos deja la tarea de hacer nuestro propio top.

Su enfoque meticuloso y su respeto por la evolución musical de la banda se entretejen con sus elecciones, ofrece una visión sobre cómo estos discos han moldeado la historia del rock. Contextualiza la importancia histórica de los Beatles en la música pop y destaca la transición que lideraron desde el formato de sencillo hasta el reinado indiscutible de los álbumes. A continuación un breve listado de sus conclusiones.

13. Yellow Submarine (1969)

Aunque puede considerarse un EP o incluso pasarse por alto, la banda sonora de la película animada "Yellow Submarine" no carece de valor. Reúne dos éxitos previos y cuatro originales inéditos, destaca con la brillantez de "Hey Bulldog" y la onírica "It's All Too Much". Este álbum no es para todos, pero no se debe subestimar su encanto y originalidad.

12. With The Beatles (1963)

Este segundo álbum de los Beatles sigue la fórmula estándar de la época, repitiendo el éxito del primero con resultados ligeramente menores. Sin embargo, canciones como "It Won't Be Long" y "All My Loving" demuestran que incluso en los primeros días, ya estaban forjando su camino hacia la grandeza. La inclusión de "Don't Bother Me", la primera composición de George Harrison para un álbum, agrega una capa adicional de interés histórico.

11. Let It Be (1970)

Aunque representa el final de una era, "Let It Be" no carece de momentos destacados. Canciones como "Let It Be" y "The Long And Winding Road" son baladas poderosas que resisten el paso del tiempo. Sin embargo, la aparente falta de cuidado y camaradería en este álbum, junto con la alta barra establecida por sus predecesores, lo deja en una posición menos destacada en la discografía.

10. Beatles For Sale (1964)

Considerado como el resultado de la presión post-Beatlemanía, este disco ofrece un vistazo a una banda reflexiva y madura. Con temas como "I'm a Loser" y "Baby's in Black", los Beatles muestran su capacidad para abordar temas más oscuros mientras mantienen su ingenio característico. Aunque puede considerarse "menor" en comparación con otros álbumes, su autenticidad no debe pasarse por alto.

9. Please Please Me (1963)

El álbum debut de los Beatles, "Please Please Me", marca el inicio de una revolución en la música popular. Con un vigor juvenil palpable, este LP es un testimonio de la innovación al convertirse en su propia fábrica de éxitos. Desde la energía explosiva de "I Saw Her Standing There" hasta la melancolía de "Misery", este álbum establece las bases para la Beatlemanía que estaba por venir.

8. Help! (1965)

"Help!" marca un punto de inflexión en la evolución de los Beatles. Aunque destacan obras maestras como "Ticket to Ride" y "Yesterday", el álbum es desigual en su conjunto. Mientras la banda explora nuevas direcciones musicales, el álbum refleja una transición, revelando a un cuarteto en crecimiento y experimentación. Aunque puede no estar a la altura de sus predecesores, esta grabación sigue siendo una joya en la constelación de su discografía.

7. Magical Mystery Tour (1967)

Entre Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y The White Album, este a menudo pasado por alto, pero ofrece una amalgama única de influencias y experimentación. Aunque no es tan conceptual como sus predecesores, el álbum es un lienzo pintado con colores psicodélicos. Es una expresión artística que desafía las expectativas y destaca la versatilidad de los Beatles en una época en la que la música popular se estaba volviendo cada vez más expansiva.

6. A Hard Day's Night (1964)

Con el distintivo sonido del acorde inicial, "A Hard Day's Night" se despliega como un testimonio de la madurez creativa de los Beatles. Aquí, la banda muestra su destreza en la composición y ejecución, alejándose del simple pop y adentrándose en territorios más complejos. Es la primera vez que todas las canciones son originales de los músicos, marcando un hito en su evolución artística.

5. Rubber Soul (1965)

La transición de los Beatles de ídolos del pop a maestros experimentales. El álbum revela una banda que desafía las convenciones, explorando nuevas formas y fusionando géneros. Con canciones como "Norwegian Wood" y "In My Life", establecen un nuevo estándar para la profundidad lírica y la sofisticación musical. Rubber Soul es el punto culminante de la primera fase de su carrera.

4. Abbey Road (1969)

El último álbum grabado por los Beatles, se califica como una obra maestra que cierra su carrera con broche de oro. Desde la icónica portada hasta el famoso popurrí que cierra el álbum, cada canción es un hito. Abbey Road muestra a una banda que, a pesar de sus tensiones internas, pudo unirse para crear una obra atemporal. Es un regalo a los fans y al legado musical.

3. Revolver (1966)

Es la culminación de la transformación de los Beatles de ídolos adolescentes a pioneros musicales. Este álbum revolucionario presenta una amplia gama de estilos, desde la psicodelia de "Tomorrow Never Knows" hasta la melancolía de "Eleanor Rigby". Con este disco, la banda consolidó su posición como visionarios musicales que desafiaba constantemente las expectativas.

2. The Beatles (The White Album) (1968)

Conocido coloquialmente como el álbum Blanco, esta obra maestra doble es un viaje ecléctico a través de la psique musical de los Beatles. Desde la diversidad de estilos y géneros hasta las composiciones individuales de cada miembro, este disco es un testimonio de la individualidad y colaboración en su máxima expresión. Cada canción es una joya única que contribuye a la riqueza del conjunto.

1. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967)

Eleva la creatividad musical a nuevas alturas y redefine las posibilidades del álbum como una forma de arte. La idea de adoptar una identidad ficticia permite a los Beatles liberarse de las restricciones convencionales, llevándolos a crear un álbum conceptual revolucionario. Desde la apertura con el himno titular hasta la conclusión majestuosa de "A Day in the Life", cada canción es una obra maestra. Sgt. Pepper sigue siendo una joya atemporal que ha dejado una huella indeleble en la historia de la música.

Esta es solo una pequeña muestra del análisis de Stereogum sobre los álbumes de los Beatles.

