Los tenis ya no son para el fin de semana, puedes usarlos a diario

¿Quién dijo que los tenis eran exclusivos para el gimnasio o los fines de semana? En 2024, no solo son un imprescindible en cualquier armario, también han cruzado todas las fronteras de estilo. Desde la oficina hasta eventos más formales se han convertido en un aliado de comodidad.

Las reglas de la moda han cambiado drásticamente, y un claro ejemplo de ello es el auge de los tenis en situaciones que antes hubieran sido impensables, como la oficina o una fiesta formal. Lo que alguna vez fue un símbolo de relajación o deporte ahora es un ícono de versatilidad. Así lo asegura Alyson Walsh, periodista de moda en The Guardian, quien comenta que “la tendencia casual se niega a morir, y las zapatillas deportivas son tan comunes ahora como cuando se volvieron tendencia”. Ya no hay límites de edad ni ocasión para usarlos, solo es cuestión de saber cómo combinarlos adecuadamente.

Si bien hace unas décadas llevar tenis a la oficina era impensable, hoy es una realidad. Grace Hunter, periodista de ELLE, destaca que “las zapatillas de trabajo son tan cruciales para mi rotación de zapatos de trabajo tradicionales como, por ejemplo, los mocasines o los tacones bajos”. La clave está en elegir un par de tenis que combinen con tu ritmo de vida, pero que no sacrifiquen el profesionalismo. Un buen ejemplo son los clásicos Stan Smith de Adidas, mencionados por Walsh, que se han convertido en una pieza esencial para aquellos que buscan adaptabilidad. Estos tenis blancos de cuero son fáciles de combinar con un traje de pantalón o una falda midi, añadiendo un toque moderno sin dejar de ser elegantes.

Dylan Somerset, gerente de marketing de estilo de vida global en New Balance, recomienda optar por tenis en colores neutros como blanco, negro o gris, ya que “logran variabilidad” y permiten adaptarse a cualquier atuendo de oficina. Menciona que este tipo de modelos son la opción perfecta para el ambiente laboral, en particular los que cuentan con suela gruesa que ofrece mayor amortiguación, ideal para quienes deben caminar o estar de pie durante largas jornadas.

En 1917 se introdujeron las zapatillas Converse resistentes y adecuadas para el basketball, deporte que los adoptó como su calzado oficial

De lo formal a lo funcional

Llevar tenis a una fiesta formal puede parecer un riesgo, pero con las combinaciones correctas, es una elección que puede elevar tu look. Laura Jackson, redactora de comercio en Vogue, asegura que es cuestión de mezclar “lo probado y verdadero con lo que es tendencia ahora”. Combina, por ejemplo, un vestido camisero estampado con unos tenis blancos brillantes para un look sofisticado y moderno. También sugiere que, para un enfoque más refinado, un vestido polo amarillo puede combinarse con unas zapatillas en tonos neutros.

Incluso para eventos más formales, los tenis metálicos han ganado terreno. Los diseños de Bottega Veneta o Givenchy son opciones que, además de aportar estilo, ofrecen comodidad, una combinación infalible para cualquier evento donde el confort sea tan importante como la estética.

Por qué son una tendencia imparable

El boom de los tenis no es solo una cuestión de moda; también responde a la necesidad de practicidad en un mundo donde el ritmo de vida es cada vez más rápido. Según Alyson Walsh, debe su éxito a su sencillez y atemporalidad: “Son fáciles de llevar y de combinar, un par de zapatillas que funcionan con casi cualquier cosa”. De hecho, su polifacetismo permite que sean un calzado perfecto para distintas estaciones del año, combinando igual de bien con un blazer y pantalones de sastre en invierno, como con una camisa de algodón fresca en verano.

La moda actual ha demostrado que las reglas están hechas para romperse, y los tenis son el ejemplo perfecto. Ya no son exclusivos de actividades deportivas, sino que se han infiltrado en todos los aspectos de la vida diaria, desde el trabajo hasta fiestas formales. Lo importante es encontrar el par adecuado para cada ocasión, como sugiere Laura Jackson al afirmar que “navegar por el calor extremo (especialmente en vacaciones) requiere tanto funcionalidad como elegancia sencilla”. No dudes si llevar zapatillas deportivas a una reunión importante o una cena elegante, recuerda: el estilo está en cómo lo lleves, no en qué zapatos uses. Y ahora, con la tendencia del casual chic en pleno apogeo, son el calzado imprescindible para cualquier ocasión.

