Péinate: Herramientas para lograr un peinado impecable

La prisa nos pide inmediatez pero hay que cuidar el aspecto, y un peinado es un detalle que no puedes dejar pasar. Puede marcar una gran diferencia en el aspecto diario; un peinado bien logrado no solo resalta tu look, sino que también puede aportar un toque sofisticado y elegante a tu rutina diaria. Afortunadamente, existen herramientas y técnicas que lo facilitan sin mucho esfuerzo.

Secadoras de pelo

El secador de pelo es una herramienta esencial en el arsenal de cualquier persona que busque un peinado perfecto. Para elegir el secador adecuado, considera el peso y el tamaño de la boquilla. Un secador ligero y con una boquilla corta permite maniobras más precisas y cómodas. La potencia del motor es igualmente crucial; se recomienda optar por secadores con una potencia entre 1000 y 1800 vatios para evitar daños al cabello debido a un flujo de aire insuficiente.

Prueba el Conair BC171ES cepillo de aire 3 en 1, con turmalina, cerdas naturales de jabalí y nylon.

Los secadores modernos están fabricados con materiales como la turmalina y la cerámica, que aumentan la producción de iones negativos al calentarse, lo que resulta en un cabello más suave y brillante. El uso de la boquilla es importante para dirigir el aire de manera uniforme sobre el cabello, sellando las cutículas y añadiendo brillo. Mantén siempre la boquilla a una pequeña distancia y ángulo de tu cabello y evita sostenerla directamente sobre el cepillo para prevenir daños.

Prueba la secadora de salón con tecnología de titanio de 1875W, ayuda a reducir el daño causado por el calor para obtener resultados brillantes y de aspecto saludable.

Planchas de pelo

Una plancha estrecha es ideal para llegar a las raíces y permite variaciones en los estilos. Debe tener configuraciones de calor ajustables para adaptarse a diferentes tipos de cabello, con un rango de temperatura que oscile entre 50°C y 230°C. Las que son de cerámica, turmalina o híbridas ofrecen un efecto más suave y son ideales para sellar el cabello y mantenerlo brillante. La turmalina, en particular, es conocida por su capacidad de liberar iones negativos continuamente, lo que mejora el brillo del cabello. Es importante limpiar la plancha con alcohol isopropílico y un paño húmedo para mantenerla en buen estado y eliminar manchas persistentes.

Prueba Revlon set de planchas de cabello para estilizados rápidos, lisos y brillantes y una versión para llevar a cualquier lado.

Los rizadores son eficaces para lograr peinados voluminosos y con movimiento. Especialmente eficientes, ya que proporcionan calor uniforme y rápido, existen aquellos con clips de metal o dientes pequeños facilitan aún más su uso. Es importante usarlos en cabello seco y dejarlos el mayor tiempo posible hasta que se enfríen para obtener mejores resultados. Una vez retirados, peina el pelo con los dedos para conseguir un volumen natural. Esta técnica puede repetirse varias veces a la semana sin dañar el cabello, aunque también existen aquellos que se dejan toda la noche sin necesidad de calor, con un un proceso más artesanal.

Prueba la rizadora de cerámica para lograr rizos definidos y ondas, gracias a su triple recubrimiento de cerámica para resultados de larga duración.

Otras herramientas esenciales

Hay otros accesorios imprescindibles para mantener tu cabello en perfecto estado:

Prueba estas 8 pinzas de metal para el pelo para peinarse fácilmente y llevar el pelo recogido.

Pinzas metálicas para el cabello: ideales para seccionar y mantener el cabello en su lugar mientras trabajas en él.

Bandas elásticas sin metal: menos dañinas que las gomas tradicionales.

Pasadores de alta calidad: asegúrate de que recuperen su forma después de usarlos.

Cepillo de cardado o peine de púa fina : para añadir volumen en las raíces.

Cepillo de paleta y peine desenredante: para desenredar sin dañar el cabello.

Cepillo de acabado: para un toque final pulido.

