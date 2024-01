Qué usar en la primera cita, deja una buena impresión

Ya sea que estés en una relación a largo plazo o en la búsqueda del amor, la mayoría de las personas estarán de acuerdo que el momento clave es la primera impresión. Según un estudio realizado por un equipo que incluye a Emily Impett, profesora de psicología de la Universidad de Toronto en Mississauga, la importancia de la primera impresión comienza antes de conocerse. Destaca la relevancia del "efecto pareja" o "valor de pareja".

Estos hallazgos, publicados en Proceedings of the National Academy of Sciences, sugieren que presentar rasgos deseables es son factores determinantes, incluso antes del primer encuentro cara a cara. Justo detrás de este "efecto pareja" se encuentra el "efecto relación" o compatibilidad, que es la cualidad esquiva que convierte las citas en relaciones sólidas. La compatibilidad ha sido difícil de predecir antes del primer encuentro, a pesar de la proliferación de aplicaciones de citas.

Qué se recomienda usar en la primera cita

El estudio mencionado nos lleva a la pregunta crucial: ¿cómo podemos utilizar la ciencia para asegurarnos de dejar una impresión duradera en la primera cita? Aquí es donde entra en juego la teoría de la cognición envuelta, acuñada por Hajo Adam y Adam D. Galinsky en 2012. La psicóloga de estilo Shakaila Forbes-Bell, experta en moda y autora de "Big Dress Energy," comparte sus consejos para la cita nocturna perfecta.

Forbes-Bell sugiere que al decidir qué ponerse, es mejor utilizar la teoría de la cognición envuelta para abrazar la confianza. Destaca la conexión entre la ropa que usamos y cómo nos sentimos puede tener un impacto significativo en la autoconfianza. Asimismo, hace una descripción de tres escenarios:

Conjuntos para sentirte seguro

Según la psicóloga de estilo, pensar en personas que transmitan confianza y analizar sus estilos puede ayudarte a elegir el atuendo perfecto para una primera cita. Forbes-Bell personalmente opta por tacones altos, ya que la altura está asociada con poder y autoridad. Además, sugiere que un vestido ajustado puede ayudar a celebrar las curvas y proporcionar una sensación de presión táctil profunda, ideal para calmar los nervios de la primera cita.

Primera cita casual

Si la ocasión es más informal, Forbes-Bell sugiere opciones que realcen la figura y destaca la relación positiva entre los estilos casuales como la mezclilla y la sociabilidad. Un body rojo con jeans podría ser la elección perfecta para una cita para tomar un café, combinando estilo y comodidad.

Cena romántica

Para una cena, Forbes-Bell aconseja salir de la zona de confort y probar algo ligeramente diferente. Optar por algo extravagante puede liberar tensiones y mostrar la singularidad de tu personalidad, manteniendo la emoción durante la velada.

