Tips para mantener en orden tu cocina

Desde que empezó la pandemia, mucho de nuestro tiempo lo hemos dedicado a estar en la cocina, ya sea para preparar nuestros alimentos diarios o alguna receta deliciosa de internet; por eso, si eres de los que pasan la mayor tiempo en esa parte de la casa o cada que compra insumos para guisar deja un desastre, te compartimos una serie de tips, tomados del Método Marie Kondo, para que mantengas todo en orden y que tu cocina esté siempre limpia.

¡Diles sí a los frascos!

Son ideales para guardar especias, frutos y semillas. Opta por los transparentes, esto ayudará a que a la hora de cocinar sepas perfecto que tipo de ingrediente está en cada recipiente, puedes agregarle una etiqueta y ponerle nombre para reconocerlos.

Ordena los productos por nombre o categorías, de forma que cuando cocines nunca te confundas / Creative Commons

Procura una vez a la semana limpiar el refrigerador, aunque no lo creas es uno de los lugares donde las bacterias se multiplican de forma rápida debido a que hay muchos alimentos.

No olvides verificar la caducidad de estos y desechar lo que ya no necesites.



Pon lo que necesitas a la mano

Ya sean especias, condimentos o lo que sea que ocupes más. Tenerlos a la mano es un super tip, así evitarás estar buscando tus aditamentos en el momento de cocinar. Te recomendemos usar un estante con lo que sabes que sí o sí ocupas diariamente.

Guarda lo que no ocupes, incluidas vajillas

En muchas ocasiones dejamos los utensilios afuera solo por si los llegamos a utilizar en alguna ocasión. Una de nuestras recomendaciones es que dejes lo esencial afuera: la cafetera, la licuadora o el tostador. Así tendrás mucho más espacio para cocinar, además de que no se empolvarán tus utensilios de cocina.

Lo que no ocupes guárdalo de nuevo / Creative Commons

Te recomendamos escuchar este podcast: