Descubre qué hace tu perro cuando no estás

Si te has preguntado qué pasa en tu hogar cuando no estás y en particular, qué hace tu perro durante tu ausencia, te decimos cómo descubrirlo.

Cuando llegas, seguramente tu amigo peludo te saluda como si hubieran pasado años; tú te sientes igual, pero gracias a la tecnología su conexión se mantiene aún separados durante el día. Existen alternativas que transformarán la manera en que cuidas y te preocupas por tus animalitos: las cámaras de seguridad, además convertirán tu hogar en una casa inteligente.

CDMX Maltrato animal en CDMX nuevamente se perseguirá de oficio

En 2022, Ring llevó a cabo una encuesta que reveló que uno de los principales usos de las cámaras de seguridad instaladas en los hogares, además de prevenir robos, es el monitoreo del hogar cuando no están, esto incluye a los perros. Los resultados no solo demuestran la importancia que tienen los animalitos en la vida de las personas, sino también cómo la tecnología se ha convertido en una herramienta vital para garantizar su cuidado.





Puedo verte: Qué tipo de cámara usar y cómo leer a tu perrito





Indoor cam: Ideal para vigilar qué pasa en tu cuarto, sala o cocina, así verás que travesuras perrunas han ocurrido y podrás comunicarte con ellos para que no te extrañen tanto.

Stick Up Cam: Para interiores y exteriores, tú elige si quieres ver qué está haciendo adentro o en el jardín, ¿ tienes un perro escapista en potencia? con esta opción lo descubrirás

Spotlight Cam Plus: Activa sus luces en cuanto detecta movimiento y cuenta con una sirena incorporada, esta tiene que ver no solo con la seguridad de tu amigo, también la tuya.

Ring Video Doorbell: Recibe a tus visitas desde que llegan a la puerta, puedes comunicarte con ellos a través de la voz y ver nítidamente quienes son gracias a su imagen con detector de movimiento.









Cómo se siente tu lomito cuando no estás





Cuando las medidas de prevención evolucionaron y algunos volvieron a trabajar fuera de casa, el 40% de los propietarios de perritos notó un cambio en el comportamiento de sus compañeros peludos, en especial la ansiedad por separación. Eso se convirtió en una preocupación importante y surgió la necesidad de mantenerse en contacto con la ayuda de productos tecnológicos como estas cámaras. En ellas puedes ver su comportamiento y notar características que te ayuden a notar su humor. Buen Fin OEM El plato del buen comer de tu perrito

De acuerdo con Especialistas del Hospital Veterinario de Especialidades en Fauna Silvestre y Etología Clínica (HVE-FSEC) de la UNAM, estas señales determinan si tu perro está actuando normal o si se encuentra en conflicto. ¡Checa esto!



Relajado: Se echa o se sienta en el suelo con la boca ligeramente abierta, las orejas y toda la musculatura libre de tensión, en ese momento también pueden estar presentes los suspiros.

¿Cómo afecta la pancreatitis a los perritos? La enfermedad que le diagnosticaron a Cheems

Alerta: Puedes notar que mueve su oreja hacia el estímulo que le llama la atención y volteará en ocasiones; si está parado, dirige la cola hacia el estímulo que lo inquieta.

Miedo: Evade la mirada del estímulo que le provoca temor, observa de reojo y pone su cola entre las patas traseras; además, pega las orejas hacia la cabeza. También se pueden presentar temblores, de igual forma realiza un jadeo que no se relaciona con el calor.

Salud ¿Cómo afecta la pancreatitis a los perritos? La enfermedad que le diagnosticaron a Cheems

Aunque no puedes interpretar todas las señales y tampoco es para que caigas en paranoia, sí debes reconocer lo que hace sentir bien a tu mascota; en caso de notar anormalidades, consultar a un etólogo que pueda interpretar y entender lo que tu lomito expresa. Además, puedes seguir su comportamiento con Ring a través de sus cámaras. Este enfoque no solo proporciona tranquilidad, también satisface las necesidades emocionales y de bienestar de los animales domésticos.

Con estos dispositivos inteligentes puedes controlar tu hogar desde tu smartphone, tablet o PC. Cada gadget incluye una cámara, altavoces y un micrófono integrado para que puedas ver, escuchar y hablar con cualquier persona en tu propiedad desde cualquier lugar, y sensores de movimiento que te enviarán una alerta inmediata a tu celular para que puedas ver qué pasa en casa cuando no estás.





Qué más puedes hacer





Reproducir música relajante o encender la televisión, esto ayuda a mantener a los perros relajados además del uso de la función de conversación bidireccional que tienen las cámaras interiores y exteriores. Doble Vía ¿Mi mascota esta deprimida? Identifica cuáles son los síntomas

Las tecnologías inteligentes desempeñan un papel crucial en la creación de un entorno amigable ante la ausencia de los jefes del hogar, "Nuestras mascotas deben sentirse siempre seguras, cómodas y no deben quedarse solas por mucho tiempo", menciona Agustina Fourquet, responsable de comunicación de Ring para América Latina.





El futuro de sus cuidados a través de la tecnología





Sabes, no exageramos al decir esto, durante la pandemia, la cotidianidad cambió de muchas formas, para algunas personas, esto incluyó la incorporación de una mascota en su familia. Según el estudio realizado por Ring en México, el 34% de las personas adoptó un perro durante la contingencia.

Mascotas tendrán expediente clínico digital

México se ha mostrado receptivo, esa misma encuesta reveló que el 98% de los encuestados estaría interesado en hacer que su hogar sea más inteligente. Además de la seguridad, monitorear a las mascotas es una de las principales razones por las que las personas considerarían la adopción de dispositivos wifi en sus hogares. Gossip Hijos de perra concientiza sobre el maltrato animal

Esto permite que las personas se preocupen por sus amigos de cuatro patas de nuevas formas, a medida que la industria de la domótica sigue creciendo y desarrollándose. Es probable que veamos más innovaciones diseñadas para brindar comodidad y bienestar a los animalitos que viven en casa, asegurando que estén rodeados de amor y atención, incluso cuando sus dueños estén lejos.

Caso real



Ricardo Pérez tenía un sistema de circuito cerrado cuando entraron a robar su domicilio. Se enteró cinco días después del incidente porque estos sistemas no tienen alertas de movimiento; esto lo motivó para adquirir una Floodlight Cam de Ring; con esta cámara pudo evitar otro asalto gracias a que sí tienen alertas de movimiento que llegan directo al celular y la sirena de seguridad se puede activar de forma remota.