Día del Niño: Animes ya son algo más que dibujos

Anime es el término que utilizan los espectadores occidentales para referirse a las películas y programas televisivos de animación japoneses. Estas atraen con su estilo y recursos narrativos, debido a que abarca todas las tramas, desde conflictos postapocalípticos hasta desamores de instituto.

Es innegable que los adolescentes, con sus diferentes géneros cinematográficos e historias, se sientan atraídos a este tipo de relatos, sin embargo, debe tenerse cuidado con el acercamiento de este segmento a los contenidos, ya que si no se tiene el suficiente criterio, puede tener efectos en su desarrollo emocional.

“Al tratarse de animaciones o caricaturas, podemos creer que están hechas para adolescentes y niños, lo que en muchos casos suele ser así, pero en otros, la trama es confusa, contiene contenido explícito, muy violento, agresivo, sexual. Es por eso que es importante poner atención sobre lo que consumen nuestros hijos y si es posible explicar abiertamente las tramas y los contextos en los que se desarrollan”, comentó Elisa Furlong, experta en temas crianza y educación de los hijos.

Géneros

El anime tiene diversas clasificaciones, pero como normalmente se ve en páginas de internet puede ser confuso identificar el género, es por eso que Elisa Furlong nos comparte algunos de los géneros:

Kodomo: Se trata del anime que es apropiado para niños pequeños, la palabra kodomo significa “niño” en japonés.

De ellos historias se encuentran varias clásicas como Capitán Tsubasa (Supercampeones), Pokemón, o Hamtaro. Es común que se coleccionen figuras sobre estas historias. No olvides coleccionar a todos los jugadores de los Supercampeones.

Opción de compra: Capitán Tsubasa Anime Figura Wakabayashi Genzo (Benji Price). Adquiere aquí: Figura Wakabayashi Genzo (Benji Price)

Shonen: Tiene una temática apta para niños y jóvenes de entre 12 y 15 años. Son animaciones con grandes dosis de acción, en las que a menudo se dan situaciones humorísticas. Destaca el compañerismo entre miembros de un colectivo o de un equipo de combate.

Otras historias que resaltan de este género son Dragon Ball, One Piece, Naruto, One Punch Man, entre otros. Los colsplay son trajes de los personajes que pertenecen a esos animes y permite encarnarlos en convenciones de mangas o cómics. No dejes de buscar el One Piece y acude en ayuda de Luffy con este traje de Ace.

Opción de compra: CosplayAnime One Piece Portgas D Ace Cosplay Traje. Adquiere aquí: One Piece Portgas D Ace Cosplay Traje

Shojo: Su contenido es dirigido al público femenino adolescente, siendo protagonizado por una joven.

Los artículos y mangas de colección son muy comunes, así que te recomendamos leer Orange, este drama adolescente entre una chica y dos jóvenes te llevará a un viaje por el tiempo.

Opción de compra: Orange: The Complete Collection 1. Adquiere aquí: Orange: The Complete Collection

Seinen: Está clasificado para adultos jóvenes y en este se ven temas más complejos como la ciencia, literatura, filosofía, sociología o psicología y en la mayoría de los casos tienen contenido sexual.

Temas tan profundos como los de Evangelion, Ghost in the Shell, Devilman Crybaby o Psycho-pass. No dejes que la Mayor Motoko Kusanagi enfrente sola al hombre que ríe y disfruta de las obras maestras compositivas de Kenji Kawai.

Opción de compra: Ghost in the Shell: SAC_2045 (Original Soundtrack). Adquiere aquí: Ghost in the Shell: SAC_2045 (Original Soundtrack)



Otros géneros

Josei: Dirigido a mujeres adultas, contiene romance y en muchos de los casos también relaciones interpersonales intensas.

Ecchi: Este es un género diverso con temas atractivos para los adolescentes, contiene escenas eróticas, usan ropa reveladora y poses sugestivas, aunque no llega a contener imágenes sexuales explícitas. Este tipo de anime suele ser cómico, pero también hay categorías de horror, comedia, drama y acción.

Hentai: Aunque literalmente la palabra japonesa significa “anormal”, se utiliza comúnmente para referirse a algo “pervertido”. Hace referencia al anime, manga o videojuegos que tienen contenido sexual explícito.

Ahora bien, después de este breve recuento, puedes ver que aunque es muy sencillo pensar que nuestros hijos están consumiendo una simple caricatura, con estas clasificaciones está claro que el contenido al que pueden acceder, va mucho más allá.

Nuestros periodistas recomiendan de manera independiente productos y servicios que puedes comprar o adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos en nuestros textos, El Sol de México puede recibir una comisión.





¿Más recomendaciones? Escucha este podcast