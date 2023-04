Balnearios de Atlixco, échate un chapuzón en estas vacaciones

Si eres de las personas a quienes en esta temporada de calor se les antoja refrescarse en una alberca, mientras se toman un tiempo para relajarse y desconectarse del estrés del día a día, entonces aprovecha el clima caluroso y esta temporada de vacaciones de Semana Santa para sumergirte en la diversión y visitar alguno de estos cuatro balnearios del municipio de Atlixco, en Puebla, los cuales están a pocos minutos de la capital del estado.

Atlixco es un pueblo mágico que lo tiene todo para cautivar a cualquiera, ya que aparte de contar con uno de los mejores climas del mundo, también se identifica por el cultivo de sus flores, su gastronomía, sus edificios coloniales y sus laderas regidas de manantiales que han favorecido la creación de parques acuáticos con albercas, toboganes de agua, sitios para camping, restaurantes y mucho más.

Si aún no has hecho planes para estas vacaciones, no te preocupes, porque aquí te traemos cuatro opciones que puedes visitar cerca de la capital poblana, así que prepara tu traje de baño, tus gafas y bloqueador, para irte a echar una buena nadada.

Parque Acuático Capricho de Ayoa

Nuestra recomendación inicia en el Parque Recreativo Ayoa, un balneario con más de 15 años de creación que no solo encantará a chicos sino también a grandes, ya que el lugar está pensado para cada uno de los integrantes de la familia.

En sus instalaciones encontrarás un chapoteadero con honguito de cascada que encantará a los más peques de la casa, dos albercas con toboganes (una para niños y otra para adultos), una alberca más con medida de 1.20 metros, zona de asadores, jardines libres de tabaco, zona de acampar y boutique con venta de trajes de baño, toallas, chanclas, bloqueadores, etc. También podrás ingresar tus alimentos y bebidas, únicamente con restricción para envases de vidrio.

Si no llevas de comer, aquí encontrarás venta de alimentos como parrilladas, mojarras, truchas, camarones y variedad de platillos elaborados con mariscos, así como bebidas con coctelería.

Horarios y costos

1.- UBICACIÓN: Prolongación de la 3 sur, 102 Col Francisco I Madero.

2.- HORARIOS: Todos los días de 9:00 a 18:00 horas.

3.- COSTOS: Adultos $135, niños $125 y personas de la tercera edad, a mitad de precio.

4.- CONTACTO: 244 44 566 00 ó 2221 99 57 93.

El Parque Acuático Capricho de Ayoa se encuentra pensado para cada uno de los integrantes de la familia. Foto: Julio César Martínez | El Sol de Puebla

Parque Acuático Villa Krystal Green

En Parque Acuático Villa Krystal Green aparte de disfrutar de un buen chapuzón también podrás asombrarte con un par de pavorreales que te dan la bienvenida y con los que podrás tomarte una fotografía, así como una parvada de patos que disfrutan en su estanque.

El balneario, creado en 1990, cuenta con tres albercas con toboganes, un trampolín, un chapoteadero con barril llorón (del que cae agua para que se puedan refrescar), canchas de futbol, voleibol, tenis, basquetbol, áreas para acampar con fogatas, palapas con asadores, baños y regaderas con agua caliente, boutique y amplias áreas verdes. Si vienes con un grupo grande, no te preocupes, ya que también cuentan con una palapa familiar con cupo de hasta 50 personas.

Si te da hambre, el balneario cuenta con servicio de venta de snacks como hamburguesas, hot dogs, nachos, palomitas, papas a la francesa, sopas instantáneas y bebidas como refrescos, agua y cervezas. Si no deseas nadar y únicamente quieres utilizar sus canchas deportivas, el lugar te cobrará una tarifa mínima de $5 por persona.

Parque Acuático Villa Krystal Green. Foto: Julio César Martínez | El Sol de Puebla

Horarios y costos

1.- UBICACIÓN: Este lugar se ubica en el kilómetro 26 de la carretera Federal Atlixco.

2.- HORARIOS: El balneario está abierto los 365 días del año en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

3.- COSTOS: $100 adultos, niños (de 3 a 12 años) $80, personas de la tercera edad $65 y personas con discapacidad, gratis. Renta de palapa con asador $80 y $200 por persona para acampar.

Balneario Axocopan

Si lo que buscas es un sitio más natural entonces tienes que visitar el Balneario Axocopan, un mágico lugar que te invita a refrescarte entre sus manantiales donde nace el agua, además de que, para muchos, sus aguas cuentan con propiedades curativas.

Lo interesante de este sitio es que aquí se mezcla la modernidad de sus dos grandes albercas artificiales que cuentan con toboganes y una gigante cubeta de agua, una para niños y otra para adultos, con lo natural de sus manantiales, por los cuales brota el agua cristalina que alimenta a sus piscinas a través de “sequias”, una especie de canales por los que pasa el agua, lo que provoca que ésta siempre esté en constante movimiento y nunca esté estancada.

Sus aguas provienen de los deshielos del volcán Popocatépetl y, aunque son aguas un poco templadas, en cuanto entran en combinación con el calor de la región, el frío se olvida.

El lugar cuenta con sanitarios, vestidores, regaderas con agua caliente, zona de asadores, canchas de futbol y voleibol, juegos infantiles, zona de acampar y bastante área verde que también es rentada para eventos sociales, además de una increíble vista hacia el volcán Popocatépetl, lo que hace que los asistentes lo perciban más cerca e impresionante. Durante tu visita no olvides probar los tamales, colorados y las memelas que ahí venden, así como los cocos y las piñas preparadas.

Horarios y costos

1.- UBICACIÓN: Calle Niños Héroes sin número, colonia Chapultepec, Axocopan, Atlixco, Puebla

2.- HORARIOS: Este balneario abre los 365 días del año en un horario de 9:00 a 18:00 horas

3.- COSTOS: $80 adultos, niños (de 3 a 10 años) $60 y adultos mayores $40. Para acampar no sube el costo.

Sus aguas provienen de los deshielos del volcán Popocatépetl, lo que hace a Axocopan un destino único. Foto: Julio César Martínez | El Sol de Puebla

Parque Acuático Aqua Paraíso

Finalmente, si lo que buscas es un lugar completamente alejado del ruido de la ciudad, entonces debes conocer el Parque Acuático Aqua Paraíso, un sitio que, desde hace más de 40 años hace justicia a su nombre, rodeado de vegetación y enmarcado por milenarios ahuehuetes a su alrededor, junto a la ribera del río Nexapa.

Este sitio funciona con tres principales atractivos: Parque acuático, campamento y hospedaje. Dentro de sus instalaciones podrás encontrar diversión para toda la familia, ya que los más peques podrán gozar en el chapoteadero o en la playa infantil con un gigante barco pirata, mientras los adultos disfrutan de las dos albercas, una con toboganes y otra semiolímpica.

Asimismo, cuenta con área de picnic, asadores, palapas, áreas verdes y zona de campamento, así como boutique, áreas verdes, renta de casas de campaña y cafetería con venta de comida rápida o paquetes para eventos grupales con menú especial, venta de bebidas como refrescos, jugos, cervezas, micheladas y ya en temporada de primavera y verano, coctelería.

Si no quieres terminar la diversión y deseas quedarte para seguir disfrutando del lugar, te podrás hospedar en alguna de sus cómodas habitaciones, que tienen una de las mejores vistas al balneario.

Parque Acuático Aqua Paraíso. Foto: Julio César Martínez | El Sol de Puebla

Horarios y costos

1.- UBICACIÓN: la desviación hacia el balneario está en Km 39.5 Carretera Federal Puebla Izúcar y en 10 minutos se llega, a través de los anuncios que guían

2.- HORARIOS: Este lugar abre los 365 días del año en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

3.- COSTOS: $120 adultos, $90 menores de 12 años y $75 personas de la tercera edad. Para campamento $200 persona, $160 menores de 12 años y $140 tercera edad. Personas con discapacidad, gratis.