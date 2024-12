El Nevado de Toluca, una aventura de altura: rutas, costos y horarios

El Estado de México es privilegiado porque aquí se encuentra una de las montañas más altas de México, la que se ubica a más de 4 mil 600 metros sobre el nivel del mar y que impresiona a quien la conoce, se trata del volcán Xinantécatl mejor conocido como el Nevado de Toluca.

Esta maravilla natural que durante los meses de diciembre, enero y febrero se cubre de blanco, luego de las primeras nevadas causadas por las bajas temperaturas es uno de los sitios que debes agregar a tu lista de destinos y aventuras.

Te explicaremos cómo llegar, cuánto pagar, qué comer, qué tipo de prendas y calzado utilizar, y más detalles que te puedan ayudar en tu visita y experiencia.

Primero debes saber que este volcán fue un lugar sagrado para nuestros ancestros, ya que Xinantécatl en lengua náhuatl significa 'hombre desnudo'; en sus adentros se han encontrado objetos que corresponden a culturas Otomí, Mazahua, Matlazinca y Nahua.

Otro detalle que lo hace especial, es que en el cráter se encuentran las lagunas del Sol y de la Luna, donde, de acuerdo con algunos historiadores, eran ocupados para realizar rituales en tiempos prehispánicos que ahora ofrecen un paisaje único al lugar.

El volcán abarba varios municipios mexiquenses. Daniel Camacho / El Sol de Toluca

Llegar hasta el Xinantécatl no es complicado, pues existe una carretera que te lleva hasta el lugar, lo complicado es subir, pues la altura, el camino y la temperatura podrían ser algunos factores que lo pueden complicar pero no hacerlo imposible. Te compartimos la información.

¿Cómo llegar y cuánto pagar?

Si vienes de la Ciudad de México el trayecto es aproximadamente de dos horas, para llegar debes de tomar la carretera México-Toluca, no es necesario que pagues la autopista, al llegar a la capital mexiquense deberás ubicar el camino Toluca-Ciudad Altamirano.

Al manejar por este trayecto te darás cuenta que se termina la recta y comienzan las curvas, no te alarmes, vas por el camino correcto, luego de 15 minutos aparecerán los señalamientos para tomar la desviación hacia el Xinantécatl.

Sabrás que has llegado al inicio del camino que te dirige al volcán porque en su entrada se observan dos esculturas, una hecha de piedra que es de José María Morelos y Pavón, y otra construida de metal que se trata de un vampiro.

Este camino está pavimentado, hay pocas curvas y en sus alrededores se encuentran varios árboles con una gran altura que también embellecen el camino; solo ten cuidado de no pasarte una nueva desviación, la cual se encontrará a tu izquierda.

Este trayecto sin modificarlo te guiará hasta el volcán, pero antes de llegar pasarás por una comunidad que se llama Raíces, la cual es la última zona habitable cercana al volcán, aquí encontrarás lugares que ofrecen alimentos preparados, snacks, bebidas y hasta prendas.

Se sugiere que los asensos sean en grupo y siguiendo las indicaciones de las autoridades. Daniel Camacho / El Sol de Toluca

Nuestra recomendación, si no has desayunado o no llevas botana o los insumos necesarios, como agua, es hacer una parada aquí antes de continuar.

A pie de carrera están los negocios que te ofrecen quesadillas, sopes, pambazos, café de olla, gorditas, los cuales en su mayoría tienen un costo de 35 pesos, aunque también hay enchiladas, chilaquiles que aumentan su precio y se ofertan en 60; además hay tacos de birria o carne asada en 35 y 45 pesos, así como esquites, elotes, atole y tamales. También hay misceláneas que ofrecen agua, refrescos, galletas o frituras.

Aquí también encontrarás accesorios para cubrirte del frío como gorros, bufandas, guantes, chamarras; las prendas pequeñas se venden en 50, mientras que las de un tamaño más grande están hasta en 500.

Una vez que has desayunado y comprado lo necesario para el viaje, es momento de continuar, de este punto a la parte baja del nevado son alrededor de 10 minutos y el camino de terracería te indicará que ya estás cerca.

El pago

El primer filtro antes de subir es el Parque de Los Venados, para ingresar deberás pagar 50 pesos por auto, mismo precio que pagan las motos y que aumenta para vehículos más grandes, las Van deben cubrir una cuota de 100 pesos y los autobuses 200 pesos. Toma en cuenta que este precio en ocasiones es especial para periodos de vacaciones o días de asueto, ya que en días normales la entrada por persona tiene un costo de 50 pesos.

Recuerdas que te contamos de otro lugar donde comprar y comer, es aquí; en este lugar hay establecimientos donde te ofrecen variedad de antojitos mexicanos y bebidas, cuyos precios son parecidos a los que se encuentran en Raíces, y la variedad de los guisos con los que se rellenan las quesadillas, sopes o pambazos es igual.

Llegar hasta el cráter requiero un esfuerzo, por ende es necesario hacerlo hidratado. Daniel Camacho / El Sol de Toluca

Puedes encontrar chorizo verde, mole, pollo, flores de calabaza, chorizo con papas, champiñones, chicharrón y tinga. Y si, aquí también hay gorritos, guantes, bufandas, chamarras y calentadores.

Prepara tu comida en asadores

Si prefieres no gastar en comida, en el parque hay una zona de mesas hechas de cemento que incluye un asador, donde puede preparar y comer tus alimentos; si ese es tu plan recuerda llevar los elementos de cocina y alimentos necesarios, los cuales puedes traer desde casa y resguardarlos en una hielera, ya que cerca de ahí no encontrarás venta de carne, verduras o frutas.

Vamos a subir

Para subir al cráter y apreciar la extensión y belleza de las lagunas, tienes dos opciones pagarle a una camioneta o hacerlo caminando; si decides la primera, debes dar 50 pesos, mientras que si quieres realizar el camino a pie deberás de andar por más o menos 14 kilómetros.

Las camionetas que son tipo combi te dejarán en una caseta donde se encuentra Protección Civil y desde este punto tendrás que continuar a pie como un kilómetro y medio.

Desde aquí las cosas se pueden complicar porque la altura es cada vez mayor, por lo que algunas recomendaciones serían: hacerlo a tu paso y sin prisa, tomar los descansos que sean necesarios, ingerir líquidos o algún snack con azúcar y principalmente disfrutar del trayecto, que aunque pesado, valdrá la pena para ver tanta belleza natural.

Una vez en el volcán aprecia sus colores, los detalles, el agua, los árboles, relájate y disfruta de la vista, respira y llena tus pulmones de aire, si puedes siente el agua fría, el hielo o la nieve; será un momento que no se volverá a repetir.

El regreso, es igual que la subida, al llegar a donde está Protección Civil puedes hacer el descenso a pie o en la camioneta, pagando 50 pesos. Depende la aventura que buscas, será la opción que elegirás.

De regreso a Los Venados ha terminado el recorrido y es momento de partir; solo recuerda no dejar basura en ningún sitio al que visitaste, siempre caminar por los senderos establecidos para evitar extravíos y seguir las indicaciones de las autoridades.

Otras recomendaciones

La única forma de llegar hasta el Parque de Los Nevados es en auto, no hay autobús que llegue hasta allá por lo que si quieres hacer el recorrido en transportes público, tendrás que contratar un taxi particular o añadirte a alguna excursión.

Recuerda que el taxi solo lo podrás tomar sobre Calzada del Pacífico, en el municipio de Zinacantepec, ya que una vez estando en la carretera Toluca-Ciudad Altamirano será complicado que encuentres transporte público. O también puedes pedirle al operador que te deje en la desviación y continuar a pie, si es que te gusta practicar senderismo.

No olvides ir con zapatos cómodos, ropa abrigada como guantes, bufanda y gorro, lentes de sol y una mochila donde lleves agua y refrigerios como semillas, frutos secos o barras de cereales.