Ex Fábrica de Harina, donde el arte y la gastronomía se mezclan

"El queso birria, o como se diga, ¡muy rico la verdad!", fue lo primero que dijo Maetzy cuando salió de Rojo Birria, un local que está en la Ex Fábrica de Harina, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México y que es un lugar que debes visitar con tu pareja o en familia.

Llegar es muy fácil, puedes tomar dos rutas, una es por la línea 7 del metro capitalino, a unas calles de la estación Refinería o también se puede llegar por la línea 2, la Ex Fábrica está a 10 minutos de la estación Tacuba.

En este lugar viven obras de arte urbanas de los artistas callejeros más conocidos en el mundo del graffiti. Murales, retratos, formas, stickers y uno que otro rayón en puertas y paredes, son testigos de la gran variedad de cosas que hay en el ex molino de harina.

¿Qué se te antoja?, una pizza, hamburguesa, tacos, churros, un café o hasta una birria: toda comida rápida está aquí. O bien si eres amante de la pintura, pero en la piel, hay lugares para tatuarse y hacerte el diseño que más te guste con personas profesionales y certificadas.

Salió una convocatoria para pintar en el piso y me dieron este lugar. Está superbien, me latió un buen el concepto, me gustó un chingo, está super atascado de graffiti, ojalá hubieran más espacios así", comentó Oswaldo, artista urbano que realizó una “pinta” en el suelo de la Ex Fábrica de Harina. "Son formas y rostros, me gusta expresarlos así, dijo Oswaldo.

¿Cuál es su historia?

Todo nos remonta al año de 1928: una empresa harinera construyó El Molino “Las Flores”, un molino de harina con ocho silos y operó por casi 80 años, sin embargo, un día tuvo que cerrar y quedó completamente en el abandono.

Fue hasta el año 2020 cuando Living + SLVK, despacho de arquitectos, decidió invertir en el lugar para rehabilitar y darle otro enfoque, dándole así color y sabor a esta ex fábrica baldía.

En redes sociales vi que existía este lugar. Es bueno que fomenten toda clase de arte y supongo que el graffiti es un tipo de arte, mientras te transmita algo, lo que sea, es arte. Entonces es bueno que haya espacios así", dijo Maetzy, quien llegó acompañada de su pareja a tomarse fotos y comer en la Ex Fábrica de Harina.





Si eres amante de las selfies o la fotografía este sitio tiene, entre todo, los mejores fondos artísticos para que puedas explotar tu creatividad y obtener las mejores postales para tu galería.

Ahí comienza el recorrido por el arte urbano, las paredes son el lienzo para que un par de latas de pintura y un artista callejero exponga su obra maestra, para que la gente que llega a visitar el lugar, pueda deleitarse con los trabajos de los distintos talentos urbanos que llegan a pintar la ex fábrica.

Hay un salón en donde la luz de sol es la que alumbra murales y grafitis. Luego de tomarte las mejores fotos, puedes caminar por el pasillo en donde habrá todo tipo de restaurantes para que tú elijas el que más te guste: tacos, comida mexicana y hasta antojitos puede encontrar aquí.

Incluso hay una sala de videojuegos por si también eres apasionado de las consolas. Lo mejor de todo es que la entrada es completamente gratis. Ahora sí, agarra tu mochila, invita a quien quieras y disfruta de un fin de semana diferente.

¿Cómo se llega?

La Ex Fábrica de Harina está abierta toda la semana de 11:00 de la mañana a 10:00 de la noche y es completamente gratis la entrada.