Minas de Tiza, el paraíso blanco que se esconde en Panotla, Tlaxcala

Un “paraíso blanco” se esconde entre barrancas de la comunidad de San Mateo Huexoyucan, municipio de Panotla, Tlaxcala; se trata de las minas de tiza, espacio que con el tiempo se ha convertido en un imperdible atractivo turístico.

A tan solo dos horas de la Ciudad de México, los amantes de la naturaleza pueden conocer este lugar, ya sea en pareja, con familiares, amigos o incluso solos, pues la experiencia invita a la aventura.

Durante tres décadas, en las minas de tiza era explotada calcita o carbonato de calcio, material usado para la fabricación de gis, hoy en día el lugar se ha convertido en un espacio con mayor afluencia turística.

En el pasado las excavaciones sirvieron de inspiración para fotógrafos, lugar de entrenamiento para deportistas y de visita para los vecinos de Huexoyucan, pero en los últimos meses su popularidad ha incrementado, sostuvo Victorio Valencia Maldonado, integrante del Consejo de Vigilancia.

Un lugar accesible para visitar

De acuerdo con el integrante del ejido San Francisco La Blanca, el espacio fue explotado como mina de 1952 hasta 1984, pero ahora se ha convertido en un lugar digno de conocer y, a pesar de que desde hace unos meses cobran una cuota de recuperación de 20 pesos, esto no ha sido factor para disminuir la actividad turística.

El Consejo de Vigilancia, nombrado por tres años y compuesto por 12 miembros, tiene la intención de que con el recurso recaudado por el ingreso de los visitantes se mejore la atención al turismo.

Y es que al ser un espacio al aire libre no cuenta con servicio de hospedaje, pero en breve ya contará con sanitarios, además de la venta de artesanías y antojitos típicos preparados por vecinos de la comunidad.

Las minas de tiza de San Mateo Huexoyucan cada vez tienen mayor auge entre los visitantes, no sólo provenientes de la entidad tlaxcalteca sino de los estados de México, Ciudad de México e Hidalgo, además de ciudadanos estadounidenses y coreanos.

Este espacio está abierto de domingo a lunes, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, pero son los fines de semana cuando reciben a un mayor número de visitantes.

Las minas de tiza de San Mateo Huexoyucan cada vez tienen mayor auge entre los visitante. Foto: Gibrán Espinoza / El Sol de Tlaxcala

¿Cómo llegar a las minas de tiza?

Las minas de tiza están ubicadas en el Ejido San Francisco La Blanca, en la comunidad de San Mateo Huexoyucan, Panotla. Para llegar a ellas debe ser a través de un vehículo particular o a través de agencias turísticas, pues a la zona no llega el transporte público.

La entrada a las cuevas con paredes de calcita está sobre la carretera que conecta a la comunidad de San Mateo Huexoyucan, Panotla, con la comunidad de San Simeón Xipetzinco, municipio de Hueyotlipan, a la altura de la carretera México-Veracruz.











Costo del viaje

El costo en autobús está en promedio en 600 pesos el viaje redondo, que incluye el costo del pasaje, a esto le tendrás que sumar el costo de un transporte privado para llegar al sitio, que oscila entre los 100 y 150 pesos.

En tanto, en automóvil particular el costo puede ascender a los mil pesos, que incluye el costo de combustible y casetas.

¿Dónde hospedarse?

El lugar es recomendado para visitar por unas horas, pero si deseas hospedarte para conocer otros rincones que ofrece Tlaxcala lo puedes hacer en hoteles de la capital tlaxcalteca, que van de los mil a mil 600 pesos por noche.

El dato

El horario para visitar las minas de tiza en la comunidad de San Mateo Huexoyucan, municipio de Panotla, es de lunes a domingo de 9:00 a 18:00 horas.

Reglamento

Para preservar este tipo de espacio se ha establecido un reglamento que consiste en no arrojar la basura en lugares no apropiados; no entrar con vehículos (automóviles o motocicletas) a las minas; no consumir bebidas alcohólicas; no pintar las paredes y evitar ruidos fuertes.

El espacio fue explotado como mina de 1952 hasta 1984. Foto: Gibrán Espinoza / El Sol de Tlaxcala