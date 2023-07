Playa Ventura, el paraíso desconocido de Guerrero

La Perla del Pacífico esconde un paraíso hasta ahora poco conocido: Playa Ventura, una comunidad perteneciente al municipio de Copala, en el estado de Guerrero y que se encuentra a sólo dos horas del puerto de Acapulco.

Con un clima soleado y húmedo, Playa Ventura es el lugar ideal para vacacionar este verano, descansar y practicar la pesca o algunas actividades deportivas como el surf, paseos a caballo o en lancha, además de presenciar la liberación de tortugas en los campamentos que ahí se encuentran.

Las cálidas aguas de esta pequeña bahía a mar abierto, invitan a los visitantes a disfrutar de este destino de playa que es reconocido por sus hoteles y restaurantes muy acogedores, su gastronomía muy variada y típica, además de ser ecológicos y pet friendly, que además de tener un ambiente muy acorde con la naturaleza, son amigables con las mascotas.

Varias instalaciones en Playa Ventura son amigables con el medio ambiente / Verónica Orbe | El Sol de Acapulco

Visitar este destino de playa te invita a estar contacto con la naturaleza, hacer deporte o relajarte pues cuenta con varios sitios interesantes como Casa de Piedra, que es una hermosa vista al mar a abierto donde además se puede disfrutar de paseos a caballo o recorridos en lancha por la laguna que colinda.

Playa Ventura es el lugar ideal para pasar una luna de miel, por su ambiente romántico.

¿Cómo llegar a Playa Ventura, Guerrero?

Llegar a Playa Ventura es muy fácil, ya sea por la Autopista del Sol o por la carretera federal México-Acapulco. En la vía de cuota, hay una desviación hacia la zona Diamante (Viaducto Metlapil) que los conecta con la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional Oaxaca, donde destaca el letrero multicolor que indica la desviación hacia este paradisíaco lugar.

Si vas desde Acapulco, son 150 kilómetros y sólo 45 pesos de cuota si se toma en automóvil el Viaducto Metlapil en la zona Diamante.

Si viaja en autobús desde la CDMX, puede salir de la central de Taxqueña en corrida hacia Acapulco por unos $700 por persona y de ahí al municipio de Copala en taxi colectivo por 100 pesos aproximadamente para de ahí tomar otro taxi especial por unos 150 pesos aproximadamente, el cual los llevará directo a este destino de playa.

Lo que debes probar de la gastronomía local

Además del sol, la arena y el mar, en Playa Ventura, la especialidad de los costachiquenses son los pescados y mariscos que no pueden faltar en cualquier restaurante y hotel de este destino turístico, sin embargo, no puedes irte de Playa Ventura sin disfrutar de un rico Caldo Arrecho, especialidad de El Faro, un Rompecatres o una rica “Jaladita”, la especialidad del bar que lleva su nombre y que dicho sea de paso, es un sitio que no pueden dejar de visitar.

¿Qué es el Caldo Arrecho? ¡Es una bomba! Una delicia para quienes gustan de los mariscos pues lleva de todas sus variedades, cocinadas en una rica salsa verde que encanta aunque pique.

El clásico Rompecatres es un caldo de cuatete preparado en chile rojo, que cada restaurante adereza con su receta secreta, pero que lleva la misma esencia… es un levanta muertos.

Hoteles ecológicos y pet friendly

El cuidado de la naturaleza es una de las características de Playa Ventura, pues empresarios hoteleros y restauranteros se preocupan por utilizar materiales de la región y que no contaminen el medio ambiente, como Casa Tecata, El Faro, Hacienda Cocos, Cabañas Maumar, Casa de Piedra, Aquetzali, entre varios más.

Cabañas hechas con madera, adobe e incluso enramadas entre los manglares que delimitan la zona de laguna con el mar, son ideales para descansar en medio de la naturaleza

Las mascotas son bienvenidas en la mayoría de los lugares de este bello destino turístico, donde tienen acceso a las instalaciones con las debidas recomendaciones de higiene y seguridad.

Las tarifas van desde los 2 mil 560 pesos hasta los 600 o 700, dependiendo las características de las habitaciones. La mayoría cuentan con camas king, queen y matrimoniales, además de aire acondicionado.

Las claves para viajar a Playa Ventura

Vas en auto: Si vas en auto, puedes llegar por la Autopista del Sol o por la carretera federal México - Acapulco

Vas en autobús: Si viajas en autobús desde la CDMX, puedes salir de la central de Taxqueña en corrida hacia Acapulco por un costo aproximado de $700 por persona.

¿Qué comer?: La especialidad del lugar son pescados y mariscos