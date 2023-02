Tips para hacer tu hogar más pet friendly

Al tener un peludito en casa automáticamente se aceptan importantes responsabilidades, tales como un techo digno, buena alimentación, cuidados y cariño; además, disponer de un espacio donde se sientan cómodos y no tengan objetos peligrosos al alcance.

Durante el proceso de adaptación de las casa, se deben comprar productos como camitas, juguetes, comida, placas con su nombre, entre otros, y también establecer espacios pet friendly. Sigue estos consejos para adaptar el espacio de la mejor manera.

Opción de compra: Brinda un gran descanso a tu mascota con esta fibra tipo almohada premium, elaborada con tela resistente, impermeable y suave Adquiere aquí: Cama para Perro





Delimita los espacios permitidos y no permitidos. Es necesario educar a tu mascota de manera constante y de forma adecuada, logrando así establecer las zonas de la casa en las que no tienen acceso, ya que corren riesgo mordeduras de muebles, cables, zapatos, o que incluso hagan sus necesidades en zonas que no. Puedes adquirir una rejilla adecuada para ellos o formar pequeños accesos en las puertas que permitan su libre tránsito. Evita productos riesgosos como los que se pueden caer y romperse con facilidad, o los tóxicos.

La limpieza. Este es un elemento primordial ya que tanto perros como gatos se guían por el aroma de ellos mismos, pues buscan lugares con su olor. Los gatos son una especie sumamente higiénica, así que tendrás que lavar con frecuencia sus platos de comida, arenero y cama.

Opción de compra: Jugar y comer al mismo tiempo es posible con estas pelotas para mascotas, además ayudan a limpiar los dientes y previenen la acumulación de placa y sarro. Adquiere aquí: LISAPRO Pelotas Grandes de Goma

Lugares para ir al baño. Al salir por largos periodos de tiempo, se quedan solos los peludos del hogar, es por eso que desde que son adoptados, se les debe enseñar a ir al baño en una zona asignada como el patio, jardín o arenero.

Recipientes para su comida y agua. Sus croquetas deben estar bien guardadas para que no se humedezcan o generen hongos, también así evitarás que se acerquen fácilmente insectos como las hormigas. Recuerda revisar constantemente su agua para verificar si está limpia.

El entretenimiento. Es importante tener distracciones para la mascota, como carnazas, pelotas, mordedores o sus peluches favoritos, y de igual manera se debe contemplar un espacio para almacenarlos. Recuerda tenerlos en una canasta que no esté a su alcance, para evitar desorden.

Opción de compra: Recoge fácilmente todos los pelos de tus mascotas con este rodillo, el cual es muy sencillo de utilizar.Adquiere aquí: Quitapelos y Rodillos para Mascotas

Aseo constante

Como ya mencionamos, es importante la limpieza en su área, con estos productos será más fácil:

Aspiradora: Te ayudará a remover el pelo de los lugares más escondidos. Puede ser una aspiradora portátil para seco y mojado, una aspiradora manual, que brinda más precisión al limpiar asientos y tapetes, o una aspiradora robot que limpia debajo de los muebles y se puede programar a la distancia.

Limpiadores: Los desinfectantes y detergentes multiusos serán tus aliados de la limpieza. Sin embargo, estos deben mencionar que son seguros para mascotas. Por otro lado, algunos productos, además de remover manchas, prevenir enfermedades y eliminar heces y orina, se deshacen de malos olores.

Aromatizantes: Existen versiones ecológicas que dejan un aroma cálido y consistente, que no dañan a las mascotas.

Los perros de raza pequeña viven más que los de raza grande / Creative Commons

Nuestros periodistas recomiendan de manera independiente productos y servicios que puedes comprar o adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos en nuestros textos, El Sol de México puede recibir una comisión.

¿Más recomendaciones? Escucha este podcast