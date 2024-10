A 14 días de la muerte de Orlando en Cuajimalpa, su familia sigue sin respuestas

Orlando Gutiérrez siempre buscó la manera de ganar dinero a través de diversos empleos, una de sus ilusiones era comprarse una moto; sin embargo, esta se vio truncada el pasado 5 de octubre cuando fue atropellado en la autopista México Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa.

A 14 días del accidente, sus familiares aún no tienen respuestas sobre lo ocurrido y no hay detenidos o responsables por la muerte del joven de 17 años, por lo que han realizado diversos bloqueos, los cuales prevén retomar esta semana en la zona de Santa Fe, cercana al lugar de los hechos.

La familia y amigos de Orlando han encontrado en el bloqueo de vialidades una manera de presionar a las autoridades para que el caso no quede impune, pues desde el 8 de octubre pasado han emprendido estas acciones.

“Yo creo que el martes volveremos a cerrar las calles, hasta que nos den una respuesta porque escondieron información básicamente cuando se les preguntó si hubo un accidente y dijeron que no, creímos que hubo una confusión”, afirmó Nancy Álvarez Hernández, prima del estudiante.

Nancy contó a El Sol de México que el adolescente vivió con sus hermanas y padres desde los tres años, por lo que lo consideraban como un hermano e integrante más de la familia.

“Era su primer día e iba a ir con un señor que vende barbacoa. Salió temprano, llegando allá le marcó a mi primo que le consiguió el trabajo y le dijo que ya estaba en el lugar, mi primo le dice que era del otro lado, que se cruzara, se corta la señal y a mi primo se le hace normal, cuelga y poco después el señor de la barbacoa nos marca para decirnos que Orlando nunca llegó”, expresó.

La joven de 22 años señaló que desde que recibieron la llamada se alarmaron y comenzaron a buscarlo en las calles, en Locatel, en la Fiscalía capitalina y en instalaciones de la alcaldía Cuajimalpa. Las características que la familia dio para poder localizarlo fue que vestía dos sudaderas, una blanca y otra azul, un pantalón de mezclilla gris, tenis color blanco con rojo y lentes negros.

“Fueron a la Fiscalía de Cuajimalpa a preguntar si no tenían reportes de algún accidente y dijeron que no, que no había ningún reporte. Orlando se salió a las 5:10, a las 6:40 le marca a mi primo y de ahí ya no sabemos nada de él, a las 7:00 nos marcan que no llegó. Desde ahí hasta las 8 de la noche nos marcan del Semefo para decirnos que había alguien con las características de él”, resaltó Nancy.

De acuerdo con la familia, Orlando era un joven muy querido por sus amigos. Le gustaban los corridos tumbados, el reguetón y la música sonidera, además de convivir con su familia.

Estudiaba en el Conalep GAM II, ubicado en Eduardo Molina, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y trabajaba en varios lugares para obtener ingresos que lo ayudaran a continuar con sus estudios y a solventar sus gastos.

“Fue muy querido por sus amigos, de hecho nunca nos imaginamos que llegarían tantas personas a su velorio. Los vecinos decían que era lamentable que ya no estuviera aquí y contaban historias de él, de que siempre era muy alegre, que ayudaba mucho a mi abuelita y era muy trabajador”, recordó.