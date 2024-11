Lo que debes saber sobre la despenalización del aborto en CDMX

Diputados de la Ciudad de México discuten un dictamen para que el aborto no sea considerado como un delito y que las mujeres puedan tener el derecho a decidir libremente sobre su cuerpos.

Sin embargo, este proceso se retrasó para analizar la iniciativa y evitar que exista alguna falla o vacío que perjudique su salud.

El pasado 10 de octubre la diputada de Morena Yuriri Ayala Zúñiga presentó una iniciativa que busca eliminar el delito de aborto en el Código Penal para evitar y frenar la criminalización contra las mujeres.

Aunque en la Ciudad ya está permitido que las mujeres interrumpan su embarazo legalmente en el Código Penal hasta la semana 12, después de este tiempo puede ser considerado como un delito, por ello el dictamen busca eliminar este delito para frenar la criminalización.

De acuerdo con la organización feminista GIRE, la eliminación del delito del aborto es un paso crucial hacia la despenalización social y la desestigmatización del tema y las personas que interrumpen su embarazo, lo que dará mayor libertad para hablar sobre el aborto sin miedo y en cualquier ámbito.

Señala que la despenalización parcial no ha tenido efecto, pues de enero de 2015 a agosto de 2024 hubo mil 240 carpetas de investigación por el delito de aborto según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Destaca que a pesar de que se ha despenalizado el aborto, las carpetas de investigación que fueron abiertas por las fiscalías en el territorio nacional han ido a la alza.

¿Qué es?

La iniciativa propone eliminar el delito del aborto del artículo 76 del Código Penal local y la derogación de los artículos 144, 145, 147 y 148 que criminalizan la interrupción del embarazo después de las 12 semanas de embarazo. Eso quiere decir que será posible acceder al aborto despues de ese tiempo.

¿Qué significa?

Ana Victoria Avila cofundadora de la colectiva “Michis Aborteros”, una organización civil que brinda acompañamiento e información a mujeres que desean interrumpir su embarazo, explicó que la eliminación del delito abre paso a que se reconozca el aborto como un derecho humano y a la autonomía reproductiva.

Resaltó que esto significa que se dejaría de criminalizar a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo después de las 12 semanas y no les podrán abrir una carpeta de investigación o procesarlas a la cárcel.

“La despenalización social que hablaría de la desestimación del tema, ósea ya no señalar a las personas o que ya abortamos, que están pensando en abortar o que están compartiendo información sobre el aborto”, expresó.

¿Para qué servirá?

Explicó que una vez que se elimine este delito del Código Penal y se reconozca este derecho en la Ciudad se garantizará el acceso a servicios de salud sin estigmas, así como asignar un presupuesto para medicamentos, capacitación al personal y atención psicológica.

“Basados en la evidencia científica no hay absolutamente nada que nos diga que solo podemos hacerlo hasta la semana 12, este obstáculo contra este derecho tiene que ver con algo religioso, antes que se creía que a esta edad el alma del producto ya estaba introducida, entonces algo que tiene que haber dentro del acceso es que sea completamente laico”, señaló.

¿Se puede abortar en cualquier momento del embarazo?

Expresó que eliminar el delito del aborto es fundamental para dejar de enfrentar procesos penales y evitar la criminalización en los servicios de salud y en el ámbito social.

“Sobre todo que sea garantice porque ya se ha visto que en otros estados existe la despenalización pero no llegan a las periféricas estos servicios, no hay informes para personas que hablan lenguas indígenas y no hay una visión completa de lo que es una educación sexual integral”, aseguró.

Cristina Santana, del Instituto de liderazgo Simón de Beauvoir, detalló que el acceso a la interrupción legal del embarazo estará regulada por las leyes de salud, en la cual actualmente plantea el aborto por voluntad hasta las 12 semanas.

¿Solo las habitantes de CDMX podrán ejercer este derecho?

Santana resaltó que esta legislación aplica para las personas que están en Ciudad de México o de otros estados.

Recordó que desde la despenalización parcial del aborto en CDMX, 87 mil 743 mujeres provenientes de otros estados del país han acudido a los servicios públicos de salud en la capital del país, sin embargo, es relevante que el resto de estados garanticen este servicio para seguir eliminando brechas por ubicación geográfica.