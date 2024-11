Alcaldía Benito Juárez retirará sellos en Plaza México y la Ciudad de los Deportes

Luis Mendoza, alcalde de Benito Juárez, anunció hoy que en el transcurso de mañana, jueves, procederá a retirar los sellos de suspensión de actividades a la Plaza México y el Estadio Ciudad de Los Deportes, siempre y cuando los promotores de los mismos terminen por cubrir unos trámites.

El anuncio lo dio luego de una reunión con representantes vecinales de las colonias Ciudad de Los Deportes, Nochebuena, Nápoles y Ampliación Nápoles y funcionarios del gobierno capitalino, encabezados por César Cravioto, secretario de Gobierno, quien dio a conocer una serie de condiciones que los empresarios están obligados a cumplir para celebrar sus espectáculos.

El alcalde de Benito Juárez dijo que los empresarios tienen que subsanar aún algunas cuestiones administrativas, para que el día de mañana levantar la suspensión de actividades a los dos cosos y sus puertas sean reabiertas, para que el sábado jueguen en la Ciudad de los Deportes el Cruz Azul y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Metrópoli Suspenden eventos en la Plaza de Toros y el Estadio Azul por incumplir protocolos de protección civil

En su oportunidad, César Cravioto puso por delante la restricción de que no haya eventos simultáneos en los dos inmuebles el mismo día y luego pasó revista a otras condicionantes, cuyo cumplimiento las autoridades lo evaluarán junto con los vecinos durante una reunión, que tendrá verificativo el martes próximo,

Las autoridades del gobierno central, continuó, y la alcaldía Benito Juárez montarán un puesto de mando durante los días de celebración de espectáculos, a fin de dar seguimiento a los problemas que se registren.

Los equipos de limpieza de la demarcación entrarán en acción inmediatamente al termino de los espectáculos, para hacer el aseo de las calles aledañas al coloso en el que tuvo lugar algún espectáculo.

El Estadio Azul con sellos de clausura. / Foto: Sergio Vázquez/ La Prensa

Otras condiciones son, por ejemplo, que los empresarios de los dos inmuebles contraten 50 policías bancarios e industriales, adicionales al personal de custodia, que tengan para mejorar la seguridad de los espectadores y de los vecinos de las calles aledañas; y que los conciertos musicales terminen a las 23:00 horas a más tardar y los cuales tendrán que cumplir con las normas de decibeles marcados para la Ciudad de México.

“Si los empresarios no respetan estos acuerdos, la próxima vez ya no habrá diálogo, ya no habrá mesa, simplemente se clausuran los inmuebles y que ellos sigan sus procesos administrativos, judiciales, pero ya no habrá opción de diálogo, es muy importante que haya responsabilidad de quienes utilizan el inmueble para hacer eventos, conciertos, eventos deportivos y culturales”, advirtió el secretario de Gobierno.

Finalmente, El Sol de México entrevistó a vecinos de las zonas, quienes informaron sobre los problemas que enfrentan cada vez que hay un juego de fútbol, una corrida de toros o un espectáculo musical.