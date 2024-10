Alcaldías evalúan sanciones a chelerías tras cambio en legislación

Este fin de semana entraron en vigor las sanciones más severas en contra de las chelerías, pero las alcaldías apenas están en una etapa de planeación para aplicarlas. Las nuevas sanciones no impidieron que este ayer se vendieran bebidas alcohólicas en espacios prohibidos.

El viernes 4 de octubre entraron en vigor las reformas a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México que endurecen las sanciones contra las llamadas chelerías. De acuerdo con el artículo 31, quienes vendan bebidas alcohólicas en la calle, sin los permisos para ello, tendrán sanciones económicas que van de 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a entre dos mil 171 y tres mil 257 pesos.

Los responsables de operar chelerías también podrán enfrentar arrestos de entre 25 y 36 horas, o bien cumplir con trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

La alcaldía Gustavo A. Madero informó que, con las nuevas sanciones, primero realizará una notificación a todos los comercios que infrinjan la ley. Esta semana comenzarán los apercibimientos y, a partir de ese aviso, si los negocios no la atienden, entonces comenzarán las sanciones.

“No habrá represión contra las personas que por necesidad económica salieron a vender alcohol a las calles, en su lugar se buscarán programas sociales para que esas familias puedan tener un negocio propio como panadería, cremería, papelería o cualquier otro giro mercantil que no dañe a su comunidad”, informó la demarcación a solicitud de El Sol de México.

Cabe recordar que el alcalde Janecarlo Lozano prometió durante su campaña el retiro de las chelerías, pues considera que con la venta de alcohol a menores se descompone el tejido social.

Uno de los tianguis de la GAM donde es común la venta de alcohol en vía pública es el de la colonia San Felipe. Este domingo, en un perímetro de 12 cuadras había por lo menos seis chelerías en calles como León de los Aldama, Independencia, Ocotlán y Tixtla.

“Aquí en la secundaria 185 ponen hasta música en vivo, así como en Tepito”, señaló un comprador de micheladas.

En Coyoacán, desde hace meses mantienen operativos contra la instalación de chelerías los jueves, viernes, sábado y domingo. La reforma a la ley no implicó un reforzamiento o modificación en los dispositivos de vigilancia que continuaron este fin de semana. En un comunicado, la demarcación expuso que, a pesar de los cambios en materia administrativa, siguieron expendiendo alcohol en la calle sin verificación, sin controles y al alcance de la niñez.

Alexa, quien vive en Culhuacán III, señaló que como son unidades habitacionales y hay muchos edificios, los carros no pueden entrar y los policías no se arriesgan a entrar caminando, por lo que prefieren no retirarlos.

“Hay una unidad enfrente que se llama la CROC y ahí es en donde más delincuencia hay, ¿por qué ahí no entra la policía? Un amigo que vende micheladas tiene desde la pandemia vendiendo , o sea, ni en pandemia lo quitaron”, señaló.

La alcaldía Cuauhtémoc informó que trabajarán en coordinación con la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, para garantizar el cumplimiento de la ley; sin embargo, hasta el momento, no hay una acción específica para ello.

En Iztapalapa ocurre algo similar. De acuerdo con el área de comunicación social, la demarcación trabaja en la implementación de acciones para hacer cumplir la ley, sin dar más detalles al respecto.