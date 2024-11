Rojo de la Vega pide 10% más de presupuesto para la Cuauhtémoc: más de la mitad se va en sueldos

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, acudió este viernes ante la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la CdMx para solicitar un aumento del 10.6 por ciento en los ingresos de la demarcación para este 2025.

La funcionaría explicó que solicitaba un total de 407 mil 700 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2025, en donde planea destinar 186 millones de pesos para incrementar los cuerpos policiacos de la alcaldía, ya que actualmente cuenta con más de 300 policías para dos turnos, y planea duplicar la cifra, para tener cerca de 700.

“Vengo a este parlamento para defender el derecho de las vecinas y vecinos de la Alcaldía Cuauhtémoc, el corazón de México, a tener un presupuesto justo, representativo y adapatado a sus exigencias”, aseguró de la Vega.

Metrópoli Cuajimalpa solicita 8% más de presupuesto para el 2025 para proteger zonas naturales

Dentro de las propuestas para destinar el presupuesto del próximo año explicó que estará la adquisición de cinco camiones de basura, la sustitución de 7 mil 974 luminarias, adquisición y mantenimiento de cámaras de videovigilancia, podas en parques, jardines y calles secundarias, obras de mantenimiento de 30 campamentos de recolección de residuos, construcción y operación de una casa comunitaria para población LGBT+, estrategias de acción en favor de niñas y mujeres, la creación de una unidad para población prioritaria y vulnerable como lo son las personas sin techo.

Rojo de la Vega aseguró que estas nuevas implementaciones, y los servicios primarios que ofrece la alcaldía, no sólo benefician a los más de 500 mil habitantes de Cuauhtémoc, sino, a una población flotante de 4.5 millones personas que llegan diariamente a trabajar o de turismo al territorio.

No obstante, dentro de la rendición de cuentas, la alcaldesa denunció ante la comisión de presupuesto que, el pasado 1 de octubre, tomó posesión con apenas el 8.6 por ciento del presupuesto restante del 2024, y no del 25 por ciento como se suponía que debía recibir para la administración de tres meses de gobierno. Es decir, la Cuauhtémoc recibió sólo 77.63 millones de pesos de más de 4.1 mil millones de pesos, producto del gobierno del ex alcalde Raúl Ortega, reemplazo de Sandra Cuevas.

“Exigimos un presupuesto sincero y ajustado a nuestra realidad para cinco millones de personas. La alcaldía Cuauhtémoc es enorme, (...) y enfrentamos un panorama bastante complejo. (...) Estamos empezando una nueva administración en el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc. Así haremos para exponernos deficiencias que seguimos encontrando”, expuso la alcaldesa.

Alessandra Rojo de la Vega fue cuestionada por algunos congresistas, ya que durante la rendición de cuentas 2024 aseguró que cerca del 60 por ciento del presupuesto asignada a Cuauhtémoc se gasta en pagar nóminas de miles de empleados que tiene la demarcación.

Los diputados le sugirieron hacer una revisión del personal, y evaluar su funcionalidad, ya que anteriormente se han denunciado funcionarios públicos por temas como extorsión o desvíos que operaron durante la administración pasada.

Rojo de la Vega fue cuestionada sobre el número y estado de laudos laborales acumulados en el 2024, y aseguró que los 148 conflictos laborales por 66 millones de pesos ya están saldados, por lo que el presupuesto del 2025 no tendrá que pagar deudas pasadas por este tema.

Rojo de la Vega aseguró que su administración continúa encontrando irregularidades y mal uso de los recursos públicos del gobierno anterior, por lo que ya tienen 12 situaciones documentadas, las cuales próximamente serán denunciadas.