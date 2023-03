Alumna denuncia abuso sexual en baños de CCH Azcapotzalco; encapuchados toman instalaciones

Estudiantes tomaron las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco, luego de que una alumna denunció una presunta agresión sexual cometida por dos hombres dentro de los baños de dicho plantel.

A través de redes sociales la estudiante relató que el jueves 23 de marzo alrededor de las 8:15 horas, al pasar por el baño de los hombres, tres sujetos la empezaron a seguir y después la agredieron sexualmente.

Lee también: UAM extiende paro en sus 5 unidades; alumnas exigen atención a violencia de género

“Entré al baño y no había nadie, entraron dos de los tres chicos y me empezaron a decir que no gritara, quede en shock y no supe qué hacer, me quedé callada y empezaron a tocarme”, explicó.

Debido a esta situación, jóvenes encapuchados entraron al CCH Azcapotzalco y realizaron algunas pintas y colgaron mantas para repudiar la agresiones en contra de las estudiantes de este plantel.

Esto sucede luego de que alumnas de diversas preparatorias y universidades de la Ciudad de México han protestado y denunciado casos de violencia sexual dentro de sus planteles educativos.

Alumnos del #cchazcapotzalco toman las instalaciones y colocan mantas. Denuncian un caso de #ViolenciaSexual dentro de la instalación educativa, el día jueves. @UNAM_MX dice que no hay una denuncia formal. @87punto3 @CI_CDMX @ramonramirezpe #CCH #Azcapotzalco #Ultimo #C5 pic.twitter.com/C5NqUIOJvp — Pablo Castorena (@jpcastorena) March 25, 2023 ESTO DEBE PARAR YA, SEÑOR PRESIDENTE POR FAVOR HAGA ALGO!!#NiUnaMenos #JUSTICIAPARAMARTA#noestassola

ESTO PASO EN CCH AZCAPOTZALCO pic.twitter.com/klEbKI2JTY — Lu (@1ucx_f311) March 24, 2023