Anuncian fin de fotomultas y cambios al Hoy No Circula

Las fotomultas dejarán de existir a partir de enero, mientras el sistema de verificentros capitalinos y la norma de medición de contaminantes ambientales serán sometidos a revisión por el próximo gobierno, adelantó Claudia Sheinbaum Pardo.

"Me pasó personalmente, cuando fui a verificar mi vehículo me pidieron dinero para que pudiera pasar la verificación, se lo comunicamos a la Secretaría del Medio Ambiente, en el de Huipulco. Hay mucha corrupción en los verificentros, este sistema que impulsaron nuevo, en realidad no está respondiendo", dijo.

El auto de la jefa de gobierno electa es un Aveo, modelo 2013, y le pedían a su chofer mil 500 para pasar la verificación del automóvil.

Foto: Roberto Hernández

Señaló que este sistema de medición de contaminantes está siendo un nuevo abuso en vez de ser un tema ambiental. Sheinbaum Pardo anunció que a partir de enero de 2019 habrá una nueva operación de verificentros.

"Queremos revisar la nueva tecnología, la nueva norma, es un programa ambiental, el objetivo es que los vehículos no contaminen más allá de lo que establece la norma, y se ha convertido más bien en un tema de recaudación y de corrupción", expuso.

"Estamos revisando los contratos de los verificentros, por qué se cerraron unos, por qué se abrieron otros, esta tecnología que sólo la tiene la ciudad y no la tiene ni el Estado de México, ni Morelos”, señaló.

RATIFICA DESAPARECER FOTOMULTAS

También en enero del siguiente año ya no existirán las sanciones económicas que hacen actualmente con las fotomultas. De esta manera Sheinbaum ratificó la promesa que hizo durante toda su campaña política.

Ayer, en su tercer día de la gira de agradecimiento por la alcaldía de Miguel Hidalgo, comentó que a partir del 6 de diciembre iniciará la campaña de concientización vial, para que el segundo paso sea desaparecer las fotomultas.

Luego que El Sol de México le mostró a la próxima gobernante una denuncia ciudadana de parte de Oswaldo Ornelas, a quien le llegó una fotomulta a su domicilio sin siquiera tener automóvil, comentó: “Vamos a cumplir con la ley, es lo primero, es increíble que pasen esas cosas, entonces hay que fortalecer la ciberseguridad”.

Foto: Roberto Hernández

Las sanciones por alguna infracción de tránsito ya no serán económicas, sino administrativas, y este nuevo esquema de trabajo en el próximo gobierno capitalino se presentará una vez tome posesión el 5 de diciembre.

La tecnología que hoy se aplica para las fotomultas se seguirá utilizando, pero más adelante lo dará a conocer el cómo, puntualizó Sheinbaum Pardo.

Hay una parte del reglamento de tránsito que tiene que modificarse para que esta promesa sea una realidad.

Aclaró que la salida del programa de las fotomultas durante los seis años de su gobierno va a depender de los propios automovilistas.

De 2016 a la fecha, la Secretaría de Seguridad Pública ha aplicado 13 millones 471 mil infracciones con equipos de fotomultas. Se trata, en promedio, de al menos 16 mil 400 infraciones al día.

Para el primer trimestre de 2018 se aplicaron un millón 31 mil 121 fotomultas, según Animal Político.