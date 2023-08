Aparecen otros tres socavones en la GAM

Al menos tres socavones de hasta siete metros de profundidad se han generado por fugas en el drenaje de las colonias Providencia y Campestre Aragón, en la misma alcaldía donde otro hundimiento se tragó un gimnasio.

El jueves un socavón de ocho metros de profundidad apareció en el deportivo Gertrudis Sánchez, en la alcaldía Gustavo A. Madero, lo que ocasionó el despliegue de elementos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC).

Puede interesarte. Socavón se traga gimnasio en deportivo de la alcaldía Gustavo A. Madero

Ese no es el único hundimiento de gran magnitud registrado en la zona, pues otros tres aparecieron a poco más de cuatro kilómetros de distancia del Deportivo Gertrudis Sánchez.

El 9 de julio, en la casa ubicada en Camino de la Unión número 7, en la colonia Providencia, un socavón de cinco metros de profundidad y ocho de diámetro surgió en el patio trasero de la casa. Guadalupe Torres, dueño del inmueble, dejó ahí un costal con escombro que desapareció cuando el suelo se reblandeció.

Al meter una escoba y alumbrar para medir los daños, Guadalupe notó que era muy profundo y que no tenía soporte, por lo que lo reportó al Sacmex y a la alcaldía, quienes acudieron al domicilio para confirmar el hundimiento de cinco metros de profundidad y siete de diámetro.

La Jefatura de Unidad Departamental del Programa de Prevención y Atención a Desastres de la alcaldía le dio a Guadalupe un oficio en el que reconoce el alto riesgo del desplome del piso, avalado por el ingeniero civil Alfredo Rodríguez, por lo que tiene que desalojar la vivienda.

"Al momento de la visita se identifica socavón de aproximadamente cinco metros de profundidad por ocho metros de diámetro en el patio trasero del domicilio y también en el predio colindante número 5 representando alto riesgo para los habitantes. En opinión de esta dirección existe alto riesgo de desplome del piso, se exhorta realizar trabajos de desalojo de las áreas afectadas sala, cocina y patio así como del otro domicilio afectado ya que existe peligro de colapso", dice el documento.

Posteriormente, autoridades de Protección Civil de la alcaldía colocaron cintas rojas de la zotehuela a la parte del comedor. Debajo de la casa hay una caverna por donde corren aguas negras.

“El socavón tiene un mes y no han hecho por venir a taparlo, no tenemos la respuesta de qué es lo que va a suceder”, contó Guadalupe Torres.

La alcaldía informó a El Sol de México que Sacmex está a cargo de las reparaciones y precisó que los trabajos no han iniciado porque los habitantes no quieren desalojar el domicilio; sin embargo, Guadalupe exige un documento que especifique el tiempo y apoyo en renta, que no ha sido entregado.

Un par de día después, a tres cuadras de la casa de Guadalupe Torres, un socavón de siete metros de profundidad y siete de diámetro apareció en medio de la calle Camino Sur, en la colonia Campestre Aragón, que ocasionó el cierre total a la circulación por los trabajos de reparación.

Una excavadora, grúa, láminas, costales llenos de piedra y al menos 15 trabajadores laboran en la zona para reparar el hundimiento que no ocasionó daños a casas o negocios, pero generó miedo entre los vecinos por la aparición de más socavones.

“Ahí había una coladera en donde se hizo el hoyo, y por aquí pasan camiones pesados, de los que dejan mercancía a los negocios. Yo pasé a las 10 de la mañana y vi la coladera, pero pasadas de las 12:00 ya estaba el hundimiento de ese tamaño”, contó Leopoldo González, hojalatero que trabaja en la esquina de la zona afectada.

Alejandro Hernández, supervisor de Ditapsa Consultores, empresa contratada por Sacmex para supervisar la reparación, aseguró que el hundimiento fue por una fuga en la tubería de drenaje que ocasionó el reblandecimiento de la tierra y señaló que prevé concluir los trabajos en 15 días.

A pocos metros de ahí, a la mitad de la calle Camino Campestre A, otro socavón mantiene en alerta a los vecinos quienes han solicitado a las autoridades de la alcaldía y Sacmex la reparación.

El hoyo de siete centímetros de diámetro está frente a la casa marcada con el número 55, en donde automóviles tienen que hacer casi un alto total para no dañar su vehículo por el gran bache que forma. Son los vecinos los que reparan el hundimiento con cemento, cascajo y piedras.

“Ese ya lo tapan superficialmente cualquiera de los vecinos con cascajo o ladrillo. Lo hemos reportado al Sistema de Aguas; el problema tiene alrededor de 10 años”, mencionó María García, quien habita en la calle Camino Campestre A.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De acuerdo con datos de Sacmex, la alcaldía Gustavo A. Madero es la que más hundimientos ha registrado en los últimos 10 años en la red primaria y secundaria de drenaje, con 249, seguida por Iztapalapa con 131, Venustiano Carranza con 79, e Iztacalco con 73.

El Sol de México solicitó al Sistema de Aguas de la Ciudad de México una respuesta sobre la aparición de los socavones en la alcaldía Gustavo A. Madero y el motivo; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, el organismo no dio respuesta.