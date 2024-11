Arreglan detector de metales tras ataque en la estación Tacubaya de la L7

Luego del ataque a cuatro personas al interior de la estación de metro Tacubaya, la policía auxiliar inició un operativo de revisión de mochilas y bolsas en el acceso de la estación.

De acuerdo con personal de supervisión de la línea 7, durante la noche de este martes y madrugada del miércoles se sometió a una reparación al arco de detector de metales que, al menos durante más de un año de acuerdo con usuarios, no estaba en funcionamiento.

“Llevo más de un año usando de lunes a viernes esta estación, porque trabajo por aquí afuera. Nunca la había visto funcionar, en la vida esa cosa o utilizaban y menos había tantos policías.

"Está bien que la pongan a funcionar por lo que pasó ayer, pero si no hubiera sido por lo de ayer no habría tanto policía y ese arco no funcionaría. A ver cuánto nos dura, y la próxima semana esto se les va a olvidar y ya no habrá policías, ni arco”, reprochó Martha Ortega.

En el único acceso del metro Tacubaya de la línea siete, se colocó a más de seis policías auxiliares adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, quienes dirigían a todos los usuarios a dejar sus bolsas o mochilas en la banda de rayos x, y ser escaneados por el arco detector de metales para impedir el ingreso de armas blancas, de fuego o alguno otro artículo que pusiera en riesgo la integridad de los pasajeros.

Policías aseguraron que la revisión se llevaría a cabo durante toda la jornada del Metro, y algunos negaron la versión de los usuarios sobre el funcionamiento del arco, asegurando que las revisiones se hacen todos los días, pero en algunos horarios, ya que hombres y mujeres se niegan a las revisiones.

Debido a lo ocurrido la tarde del martes, usuarios como Osmar, consideraron que la vigilancia es importante, aunque sólo se ve en los accesos y no en los pasillos.

“Vivo por aquí cerca, y uso esta estación dos veces al día, la primera a las 6:00 de la mañana y la segunda entre 12:00 y 2:00 de la tarde.

Detector de metales en la estación Tacubaya de la Línea 7 del Metro. / Foto: Dana Estrada/El Sol de México

"Ayer (martes) cuando esperaba a cruzar la calle, aquí afuera vi como algunas personas salían corriendo de la estación, también escuche gritos, fue a la hora de que todo pasó, y no había policías. Ahorita sí hay seguridad, pero no tanta en los andenes”, detalló Osnar, estudiante de preparatoria.

Jessica Gabriel, oficinista, expresó que ingresó a la estación Tacubaya de la línea 7 por el acceso de la línea nueve, y ahí no vio mayor seguridad, no notó el incremento de policías.

“La verdad yo lo veo igual. En el rato que llevo esperando a una compañera sólo he visto a un policía que trae un casco y chaleco antibalas, pero por donde entré todo estaba tranquilo. Sí me dio miedo lo que pasó porque uso esta estación toda la semana”, comentó Jessica.

Apenas ayer, el Metro capitalino informó que se cuentan con 5 mil 800 policías adscritos a los agrupamientos Bancaria e Industrial, así como Auxiliar; sin embargo, no detalló sobre el incremento de seguridad en la estación Tacubaya, de la línea naranja, y en algunos otros puntos, pues en un recorrido realizado por el Sol de México, se observó que algunos policías auxiliares equipados con cascos y chalecos antibalas, recorrían andenes de estaciones como Tacuba, Polanco, Constituyentes, entre otras.