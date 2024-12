Aumenta trabajo infantil en el Centro Histórico

La presencia de menores de edad ejerciendo el comercio informal en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México ha incrementado 22 por ciento respecto a 2023, revelan cifras oficiales.

Hasta noviembre de este año, las autoridades atendieron dos mil 139 reportes de niños, niñas y adolescentes trabajando en al menos 10 zonas que concentran la afluencia más alta de visitantes locales y extranjeros, mientras que en ese periodo de 2023, los reportes ascendieron a mil 684 en las mismas vialidades y espacios públicos.

Los puntos donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CdMx han detectado y recibido estos avisos son la Alameda Central, el Zócalo, el andador peatonal Francisco I. Madero, Eje Central y las calles Angela Peralta, 16 de Septiembre, Gante, Palma y avenida Juárez.

“Realizando recorridos en el primer cuadro del Centro Histórico se detectaron menores de edad ejerciendo el comercio informal en las siguientes calles: Eje Central Lázaro Cárdenas, Ángela Peralta, Alameda Central (...)”, detalló la SSC en los informes que la Autoridad del CH ofrece semanalmente.

Estos menores se dedican principalmente a la venta de dulces, juguetes, comida, globos, papas chicharrones, refrescos preparados, manzanas bañadas en caramelo, pollitos de juguete y artesanías, aunque también piden dinero, ya sea de forma individual o acompañando a adultos.

La organización Save the Children México señaló que el trabajo infantil en la CdMx aumenta en época decembrina, principalmente por niños provenientes de entidades colindantes como el Estado de México, Hidalgo y Puebla, quienes llegan con sus familias.

“La gran mayoría del trabajo infantil que existe en la Ciudad de México es de niñas y niños y sus familias que no pertenecen a la ciudad, es decir, son familias que están en procesos itinerantes o procesos migratorios internos, y que suelen acudir a la ciudad para el tema de venta de artículos, por el tema de las temporadas

"En este caso está diciembre y se incrementa de forma importante la presencia de niñas o niños para aprovechar los ingresos que puede dejar la derrama económica de estas temporadas”, detalló Miguel Ramírez Sandi, coordinador de incidencia política y asuntos legislativos de dicha ONG.

De acuerdo con los registros del Centro Histórico, los meses de este 2024 donde más se han atendido reportes corresponden a agosto, con 367; le sigue enero, con 307; julio, con 226; septiembre, con 2020, y noviembre con 210; cifras que corresponden a temporadas vacacionales y festivas.

Ramírez Sandi señaló que conocer los datos de la Autoridad del Centro Histórico es positivo, ya que casi no existen cifras sobre este fenómeno.

“Conocer estas cifras es positivo porque te permite, en una primera instancia, dimensionar el problema y empezar a trabajar sobre una estrategia de abordaje integral (...) Es muy importante acercarse a estas niñas, niños, y a sus familias, para generar un plan de restitución de derechos, saber qué necesitan y generar estrategias de cómo apoyar a que tengan acceso a la educación, a la salud, una alimentación digna, espacios seguros, etc.”, puntualizó.

Save the Children enfatizó que el trabajo infantil en el corazón de la CdMx responde a una economía precaría en las familias y a la falta de acceso a derechos humanos y primarios, por lo que las autoridades deberán de plantear estrategias y lugares, probablemente cerca del Centro Histórico, donde se garantice la estadía de niñas y niños de forma segura.

“El trabajo infantil se da por un tema mayoritariamente de necesidad económica, digo si bien existen casos de trata de explotación son los menos; la mayoría de estos padres que vienen con sus hijas e hijos es porque no tienen oportunidades de desarrollo económico, no tienen acceso empleos dignos, tiene salarios precarios o no tienen prestaciones”, indicó.