Aumentan peticiones de policías a la carta en CDMX

Las solicitudes del Código Águila, una medida de protección con la que los policías cuidan de manera personal a los capitalinos en situaciones de peligro, incrementaron 47 por ciento en cuatro años.

El Código Águila aplicado en la Ciudad de México es una medida de protección que las instancias de justicia otorgan a víctimas de algún tipo de violencia y son los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) los que acuden a domicilio o a un negocio.

Seguir leyendo: Inauguran Sendero Seguro de Central de Abasto a Canal de Churubusco

Los uniformados registran sus visitas en una bitácora en la que llevan el seguimiento de las patrullas y oficiales que realizan las visitas diarias para inhibir cualquier delito.

Año con año, las peticiones para activar este código van al alza. Según datos obtenidos por El Sol de México vía transparencia, en 2019, la SSC registró 80 mil 200 solicitudes, en 2020 fueron 81 mil 423, al año siguiente crecieron a 98 mil 790, y en 2022 reportaron 118 mil 491.

Las víctimas a quienes la SSC otorga el Código Águila son de varios tipos. Lorelei vivió violencia por parte de su expareja durante más de un año, después de que él la amenazó, llamó a la Línea de atención telefónica Locatel al número *0311, donde seleccionó la opción de violencia contra la mujer.

Con la llamada a Locatel, Lorelei recibió la orientación para acudir a un Centro de Justicia para las Mujeres y posteriormente a la Fiscalía General de Justicia en la calle General Gabriel Hernández 56, colonia Doctores, ahí fue donde tramitaron un Código Águila para ella. La activación de esta medida de protección tomó tres días.

“Yo pedí las medidas de seguridad y me dieron la orden de restricción y con esa me dieron el Código Águila. A los días de que me la dieron vino un policía a mi domicilio a corroborar que estuviera bien, me pidió mi INE y me preguntó si había tenido acercamiento de mi agresor o alguna amenaza después de que solicité las medidas. Eso fue en enero y físicamente ya no han acudido a mi domicilio o no en el momento en que yo esté; pero vía telefónica he tenido seguimiento de la Fiscalía”, dijo en entrevista con este diario.

Los capitalinos pueden solicitar directamente a la SSC la activación de este código o también a través de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

A través de otra solicitud de transparencia, la Fiscalía respondió que la connotación de “Código Águila” está relacionado con las medidas de protección en el acuerdo A019/2011, por el cual se regula la actuación, ministerial, policial y del sistema de auxilio a víctimas.

A solicitud del Ministerio Público, compete al Jefe de sector correspondiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana la vigilancia por parte de policías preventivos, a través de visitas domiciliarias o rondines, donde se entrevistan con la víctima y le proporcionan un número para que llame en caso de emergencia.

El organismo informó vía transparencia que las áreas en las que solicita el Código Águila para víctimas son en la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales, donde investigan casos diversos tipos que van desde los relacionados con delitos electorales, libertad de expresión, incumplimiento de obligación alimentaria o aquellos actos con apariencia de delito en los que están involucrados funcionarios públicos, entre otros.

De enero del 2029 al 20 de febrero del 2023, la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales ha solicitado 47 Códigos Águila.

Metrópoli Fiscalía crea unidad para atender a alumnas acosadas en prepas y universidades







Otra área de la Fiscalía que solicita los Códigos Águila, es la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, la cual solicitó 39 mil 10 códigos de enero del 2019 al 20 de febrero del 2023.

Flora Aldama también tuvo el Código Águila, pero por razones diferentes a violencia de género. En entrevista con este diario contó que hace cinco años, en la calle Castilla esquina con Correspondencia, colonia Postal de la alcaldía Benito Juárez, había muchos robos de autopartes, razón por la que solicitó un Código Águila.

El código se activó de manera inmediata en una reunión vecinal en donde estaba el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La medida de protección está vigente hasta la fecha.

La vecina de la alcaldía Benito Juárez consideró que hay muchas áreas de oportunidad para mejorar esta medida, ya que, en varias ocasiones ha detectado que los policías firman sus bitácoras sin realizar los rondines correspondientes.

El código águila también ha causado descontento entre algunos vecinos que cuestionan su aplicación. Es el caso de Jessica Campoverde, vecina de Tlatelolco, quien solicitó, junto a otros colonos de la alcaldía Cuauhtémoc, que el código le sea retirado a una mujer que lo tiene desde hace tres años y que lo usa para tareas que no están relacionadas con su protección.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La habitante del edificio Tabasco aseguró que la señora Catalina, bajo pretexto de contar con protección, se siente en la libertad de agredir a otros vecinos.

Este diario solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana información sobre las labores que deben hacer sus elementos adscritos al código, pero no respondió hasta el cierre de esta edición.