Batean 62% de solicitudes para el apoyo de desempleo en CDMX

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México rechazó a 62 por ciento de las personas que entre el 1 de enero y el 10 de octubre de este año solicitó el apoyo del Seguro de Desempleo.

El programa ofrece una ayuda de tres mil 153 pesos mensuales que se otorga durante tres meses a toda persona desempleada en la capital, pero desde 2019 el número de beneficiarios bajó.

De acuerdo con información obtenida vía transparencia, en los primeros 10 meses de este año la dependencia capitalina recibió 10 mil 861 solicitudes para obtener el apoyo, pero sólo cuatro mil 142 fueron avaladas, es decir, 38 por ciento.

Miguel, de 42 años y habitante de la alcaldía Iztapalapa, es uno de los desempleados que aún no obtiene el Seguro de Desempleo a pesar de que lo intentó tramitar dos veces: la primera en 2021 y la segunda en 2022.

“La primera vez fue en 2021, metí mis papeles y nunca me dieron el apoyo, sólo que dijeron que no fui seleccionado. Volví a esperar a que se abriera la convocatoria el año pasado y me mandaba el folio anterior, con el que fui rechazado, y me dice que en ese momento no había cupo, que ya estaba excedido el límite de personas”, contó Miguel a El Sol de México.

El hombre acudió a las oficinas centrales de la secretaría, en las cuales le dijeron el año pasado que ya había sido beneficiario, por lo cual no podía obtener la ayuda económica, pero él afirmó que nunca tuvo el recurso.

Miguel vende chicles, paletas, cigarros, ropa o venta por catálogo para sostenerse, solventar los gastos para un tratamiento de antirretrovirales y pagar un crédito de vivienda.

“Fui a pedir empleo y una marca internacional me dijo que no, que ya estoy muy grande. Me preocupa, porque tengo un crédito Infonavit y un tratamiento que pagar”, contó.

Los datos de la secretaría muestran que el porcentaje de rechazados pasó de 15 por ciento en 2021 a 65 en 2022.

De acuerdo con las Reglas de Operación del Seguro de Desempleo, el programa debería beneficiar a 13 mil 470 personas en este año con un presupuesto de 200 millones de pesos.

Este año la Secretaría de Trabajo lanzó tres convocatorias para obtener el apoyo: en febrero, junio y septiembre. Actualmente la dependencia informa en su portal de Internet que llegó a su límite.

El pasado 10 de octubre, el jefe de gobierno, Martí Batres, destacó que en los primeros nueve meses de este año abrieron 15 mil nuevos negocios de bajo impacto, los cuales generaron 132 mil empleos en la ciudad. Esto, dijo, ayuda a la recuperación económica tras la pandemia.

“Quiere decir que la economía de la ciudad se está recuperando y el Gobierno de la Ciudad está facilitando que se abran negocios, porque al abrirse negocios la economía circula, la economía crece y se generan empleos, se generan ingresos para más familias”, agregó en conferencia.

SIN ATENCIÓN

En los últimos cuatro años el número de beneficiarios bajó en más de 43 mil, pues en 2019 la dependencia reportó 54 mil 887 y en 2022 la cifra fue de 11 mil 625. Actualmente sólo registra cuatro mil 142.

Aunque la secretaría aún no llega a la meta de beneficiarios, hay módulos de atención para tramitar el Seguro de Desempleo cerrados, como en la alcaldía Benito Juárez, en donde desde hace una semana no asiste a trabajar el funcionario encargado del área.

Este diario asistió a las oficinas de la Secretaría del Trabajo capitalina, ubicadas en San Antonio Abad 32, en la alcaldía Cuauhtémoc, en donde la servidora pública que atiende informó que el servicio está saturado y debido a ello ya no habrá más convocatorias.

En el libro de visitas había al menos 14 personas que asistieron por motivo de desempleo para acceder a la bolsa de trabajo o a alguno de los programas sociales.