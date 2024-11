C5 insiste en que plazas faltantes enlacen sus cámaras a la red

El titular del C5 de la CdMx, Salvador Guerrero Chiprés, exhortó a las plazas comerciales faltantes a conectarse a la red del C5 para disminuir los asaltos, tras registrarse el tercer suceso relacionado a este delito en Parque Delta.

En entrevista con El Sol de México explicó que hay una combinación entre el espacio público y privado que corresponde a las plazas comerciales, por lo que existen tiendas que no han querido conectarse a las cámaras del C5, lo que las deja en vulnerabilidad frente a los criminales.

“Si ellos no se incorporan a la cobertura, no hacen un planteamiento al respecto o no conectan algunas cámaras más avanzadas que tienen con las del C5, no existe la misma posibilidad de atender con la misma capacidad y seguridad que tiene el C5”, resaltó.

Metrópoli Conectan a 74 plazas comerciales con el C5

La tarde del lunes trabajadores de una joyería en esa plaza alertaron a las autoridades por la presencia de tres hombres sospechosos, por lo que el asalto fue frustrado a través de una intensa movilización de policías.

En un recorrido realizado por este diario, se observó que a pesar del intento de robo, este martes no hubo mayor vigilancia.

Al respecto, Guerrero Chiprés destacó que existen empresas que ofrecen seguridad privada que incluye el monitoreo de cámaras, por lo que las tiendas prefieren pagar de manera externa el servicio y contratar su propia vigilancia.

Puedes leer C5 da lugar a 13 policías lesionados en el cumplimiento de sus labores

“Probablemente derivado de los acuerdos que tienen con las instituciones que les ofertan o les proveen de seguridad privada que es la gestión de la seguridad en esas áreas, y a veces también en relación con el criterio que usan algunas plazas para decir que su clientela es muy exclusiva y prefieren que no haya cámaras oficiales”, agregó.

Recordó que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, busca fortalecer la seguridad en la capital con la ampliación de red de cámaras de 80 mil a 150 mil, por lo que es una oportunidad para las plazas que no forman parte de la red para que se conecten de manera corresponsable y homogénea.

“Exhortamos a todas las plazas sin excepción a conectarse a los servicios del C5 que han demostrado en todo el continente que son de lo más eficaz que existen. Así que ciertamente todavía hay algunas plazas que no están conectadas por decisión de esas plazas”, expresó.

Las cámaras de vigilancia se encuentran en zonas estratégicas de las plazas / Archivo El Sol de México

En diciembre pasado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó a este diario que 74 plazas ya habían conectado sus cámaras al sistema capitalino e indicó que en la ciudad hay cerca de 300 centros comerciales, de los cuales 197 están en condiciones para compartir sus cámaras.

Las plazas son de distintos consorcios como los Grupos Carso, Dahnos y GICSA, así como Fibra Uno Administración, GAO, Gigante Grupo Inmobiliario y Chedraui.

CDMX C5 incumple meta de alertamiento por sismos

Los asaltos

De acuerdo con la SSC, el pasado 20 de agosto, ocurrió un asalto en la joyería Bo&Co, de esa plaza, cuando dos sujetos amenazaron al personal del establecimiento con armas de fuego y lograron llevarse varias joyas de los exhibidores.

Mientras que otro robo sucedió el 13 de marzo pasado, cuando tres jóvenes sacaron mercancías sin pagar. La dependencia reportó que los menores de 14 y 17 años se llevaron artículos con un valor de más de 43 mil pesos.

El titular del C5 consideró que estos asaltos también se deben a la época decembrina y a que existe una correlación con pequeñas organizaciones delictivas que inducen y manipulan a los jóvenes a realizar estos intentos de asalto dentro de las plazas comerciales.

“Puede tratarse de probar aquello que es permisible en esta etapa que es muy activa económica que está a punto de iniciar, por otro lado puede tratarse de que se dan cuenta de que no hay cámaras del C5 y de la colusión entre personas dentro de la misma plaza y alguna célula delictiva”, expresó.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

En el año también se han registrado asaltos en las plazas comerciales Portal San Ángel en la alcaldía Álvaro Obregón, Patio Tlalpan en dicha demarcación y en plaza Carso en Miguel Hidalgo.

Para que los centros comerciales compartan su videovigilancia, el Centro de Comando instala un poste con dos cámaras y un botón de auxilio. Las imágenes son enviadas al C5, pero también al circuito cerrado del lugar.