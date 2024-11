Cae la recolección de pilas usadas en CDMX pese a contenedores

La recolección de pilas usadas en la Ciudad de México, por medio de contenedores especiales ubicados en 13 alcaldías, va a la baja en los últimos años.

Las baterías usadas son consideradas un desecho que requiere manejo especial. Por eso desde 2007 la Secretaría del Medio Ambiente de la CdMx (Sedema) mantiene una alianza con la empresa de mobiliario urbano, Grupo IMU, para que a través de 400 columnas ubicados en distintos puntos, los capitalinos depositen sus pilas inservibles.

Según cifras de la Sedema, el año en el que recolectaron más pilas usadas a través de las columnas fue 2013, cuando la recolección llegó a 113 toneladas. En los años posteriores ya no se ha logrado tal cantidad.

Silvana Enríquez, quien vive en la alcaldía Cuauhtémoc, tiene guardadas sus pilas usadas en una botella de plástico y no sabe qué hacer con ellas. La joven afirmó que no hay ninguna columna recolectora cercana a su domicilio o al menos no ubica alguna. “Creo que vi una por Reforma, pero, pues, no es frecuente verlas, son muy pocas; pero obvio nunca las ando cargando (las pilas) cuando salgo, entonces nunca las he metido ahí”, comentó.

Diana Benítez, Marisela Ortiz y Jorge Chirino aceptaron que las tiran directamente al bote de basura, porque en las zonas que frecuentan tampoco han visto las columnas.

En este contenedor se encuentra un mapa con la localización de los demás / Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

De 2013 a 2020, la recolección ha variado sin una tendencia específica; pero a partir de 2021 la recolección cae: en ese año la Sedema captó 82.3 toneladas de pilas y el año siguiente bajó a 70. 95 toneladas, equivalente a una reducción de 13 por ciento.

En 2023 recolectaron en las columnas de IMU 63.5 toneladas, el tercer registro más bajo desde 2007, año en el que comenzó el programa. Del 1 de enero al 4 de noviembre de este año van 40. 7 toneladas de pilas recolectadas.

La Secretaría del Medio Ambiente informó a solicitud de El Sol de México que las columnas recolectoras de la empresa IMU están repartidas en 13 de las 16 alcaldías, las zonas donde no hay columnas son Tláhuac, Milpa Alta y Magdalena Contreras.

Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

Las alcaldías con más aditamentos son la Miguel Hidalgo, con 101; seguida de Benito Juárez (84) y Cuauhtémoc (79 mobiliarios).

Grupo IMU instaló las columnas que, aunque son recolectores, operan publicidad. Las que están en mejores condiciones tienen publicidad de bancos o productos en una cara del mobiliario; y del otro lado, un cartel que orienta a los usuarios a dejar ahí sus baterías; algunas columnas no tienen el cartel sobre su función de recolección.

También hay columnas vandalizadas o con el compartimiento bloqueado intencionalmente por los usuarios, ejemplo de ello son las ubicadas en la alcaldía Gustavo A. Madero. Sobre la avenida San Juan de Aragón casi esquina con la avenida Eduardo Molina, comensales de un puesto de tacos usan la columna como asiento, para consumir la comida sin estar de pie. Según empleadas de dicho puesto, cada 15 días acuden personas para llevarse las pilas aunque la estructura no da señas de que se trata de un recolector, pues no tiene ningún letrero que lo indique.

Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

A diferencia de las columnas de esa zona, en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, están en buen estado, no lucen vandalizadas y, al interior del contenedor, el canal de plástico que sirve de resbaladilla para arrojar las pilas no tiene cortes o desperfectos.

El contenedor ubicado en el cruce de la Avenida Campos Elíseos esquina con la calle Temístocles tiene un cartel enmicado con un mapa, para que los usuarios ubiquen la columna más cercana en un perímetro que abarca de la Avenida Paseo de la Reforma a Ejército Nacional.