Caer en un bache en CDMX: conductores sufren para que el gobierno pague los daños

José Alfredo Blanco esperó siete meses para que la Ciudad de México le pagará cinco mil 500 pesos por una llanta reventada, daños en un rin y rayones en la salpicadera de su auto, luego de haber caído en un bache en Periférico.

En febrero de 2023, cuando el profesor universitario circulaba en los carriles laterales de esa vialidad, a la altura del Hospital Central Militar en Lomas de Sotelo de la alcaldía Miguel Hidalgo, cayó en un hoyo, por lo que su coche se detuvo. Tras el accidente decidió llamar a Locatel para pedir orientación, ahí le explicaron el procedimiento para pedir una indemnización.

Desde 2018 hasta octubre de este año, la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina ha pagado 65 millones 984 mil pesos por el daño causado en los vehículos de casi siete mil automovilistas que cayeron en baches de vías principales, de acuerdo con una solicitud de información realizada por El Sol de México vía transparencia.

Fue 2023 cuando la Ciudad de México desembolsó el monto más alto de ese periodo, 12 millones 534 mil pesos, justo el año en que José inició un ir y venir de papeleo y esperas con autoridades de justicia y de obras y servicios.

“Iba manejando y de pronto escuché el golpe en la llanta y acto seguido en el tablero del auto me marcaba que se había perdido la presión de la llanta y también sentí como empezó como a rodar baja. Me orillé, me bajé y me di cuenta que había un bache muy grande”, relató el profesor.

Luego de comprobar la causa del daño de su vehículo, en Locatel le indicaron que debía levantar una denuncia ante un Ministerio Público, correspondiente a la alcaldía donde ocurrió el accidente, para así iniciar con el trámite.

Antes de acudir al MP de Tacuba, el más próximo al punto del incidente, José tomó fotografías de los daños de su auto, del bache y la zona donde se encontraba varado. Después puso la llanta de refacción y se trasladó cinco kilómetros, pero por ser domingo el juzgado estaba cerrado y tuvo que regresar otro día.

Cuando logró ser atendido, le dijeron que debía esperar por un perito hasta ocho horas. Ante las quejas y las alternativas que planteó, personal del MP buscó al perito, quien tardó una hora en llegar.

“El perito tomó mi declaración, me preguntó si tenía fotos del bache y de mi auto, porque tenía que valorar los daños. El caso es que hizo un informe de hechos, pero no me dio la copia simple. Estuve yendo otros días para cazar al perito y que me lo diera, para seguir el proceso. Volví a llamar por teléfono a Locatel y me dieron la dirección de unas oficinas que se encuentran sobre avenida Universidad”, detalló.

El daño que causó un bache

Después de cuatro meses José pudo entregar el informe de ocho páginas, que él mismo nutrió ya que el perito jamás acudió al lugar del incidente, en las oficinas de la Secretaría de Obras y Servicios de la CdMx (Sobse), en avenida Universidad. En junio cuando dejó la documentación requerida, luego de numerosas visitas a los juzgados de la Miguel Hidalgo, personal de la Sobse le dijo que en tres meses tendría su indemnización.

“Fue un proceso muy largo, muchas visitas, estar cazando a funcionarios. Quise hacerlo porque es una responsabilidad como ciudadano, de hacerle saber al gobierno que no están haciendo su trabajo con los baches. Noté que en los juzgados no hay capacitación, ni orientación para estos procesos, las personas que trabajan ahí no están preparadas para recibir estas denuncias”, reclamó José.

De acuerdo con la Sobse, la solicitud de José demoró aún más, debido a que sus placas corresponden al Estado de México. La dependencia también dijo vía transparencia que un proceso de reclamo y pago toma al menos 15 días.

“Para levantar un reclamo por daño patrimonial originado por un bache es necesario realizar la denuncia correspondiente en el Ministerio Público de la alcaldía donde ocurrió el supuesto para que se lleven a cabo las conducentes nexcesarias y el tiempo de respuesta puede ir desde los 15 días hábiles en adelante”, informó la Secretaría de Obras.

No todos los que caen en un bache reciben una indemnización. Desde 2018, las autoridades capitalinas han recibido un total de nueve mil 667 solicitudes de indemnización de daños a automóviles causados por baches en vías primarias, de las cuales aprobaron seis mil 991, es decir pagaron siete de cada 10 reclamos.

La de José fue una de las casi mil solicitudes aprobadas el año pasado, pero fue hasta septiembre, siete meses después del incidente, que la Sobse le entregó un cheque por cinco mil 500 pesos, monto que para el afectado no compensó las numerosas visitas a las oficinas de gobierno y las horas que esperó a un funcionario público.

“Como la indemnización se tardó tanto en llegar tuve que pagar la llanta de mis ingresos, fueron cuatro mil 500 pesos, ya no pude arreglar los pequeños daños en el rin y los rayones en la salpicadera, me hubiera gastado más, además de las visitas que hice al juzgado. Las copias firmadas del expediente que llevé a la Secretaría y que tuvieron un costo de 350 pesos. De todos modos perdí”, precisó.

En lo que va de este año, la Secretaría de Administración y Finanzas de la ciudad ha recibido 686 solicitudes de indemnización, de las cuales únicamente aprobó 299 y pagó por ellas cuatro millones 868 mil pesos.

“(La indemnización) se lleva a cabo a través de la aseguradora correspondiente que esté a cargo de la Póliza del Seguro Integral GCDMX, de acuerdo a la fecha en que ocurrió el hecho, donde la aseguradora emitirá el cheque de indemnización a nombre del afectado que acredite la titularidad del vehículo y cumpla con los requisitos que establecen las Condiciones Generales de la Póliza del Seguro Integral GCDMX”, detalló la dependencia en su respuesta.

“Estos trámites están hechos para que no se hagan. Los tiempos y los tratos impiden que los ciudadanos reclamen por los daños que le corresponden a la autoridades (...) yo creo que les saldría más barato arreglar los baches que pagar indemnizaciones”, criticó José.

Una ciudad de “Cráteres”

Quien se encarga de reparar los baches en las avenidas es la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. El y el tiempo para hacerlo es de 72 horas.

La dependencia explicó vía transparencia que para las labores de bacheo se realiza limpieza del área, se agrega una emulsión asfáltica llamada RR2K, se expande la mezcla y finalmente se compacta con un rodillo. En el proceso intervienen cuatro trabajadores (cabo, rastrillero, operador de equipo y ayudante).

En lo que va de este año, los capitalinos han reportado 25 mil 252 hoyos en las vías primarias de las 16 alcaldías. Iztapalapa es donde más baches han reportado, con tres mil 755.

Luego está Miguel Hidalgo, con tres mil 202, y Álvaro Obregón con 3 mil 52. En contraste, Milpa Alta está casi libre de quejas por baches, pues solo hay registro de dos.

José percibe que el estado de las vialidades de la ciudad es malo debido a que todos los días, desde hace 30 años que comenzó a conducir, se encuentra hoyos que duran meses sin ser atendidos. Ahora se enfrenta diariamente a los ubicados en Circuito Interior.

“Creo que las condiciones de las avenidas principales son muy malas. Todos los días tomo el Circuito Interior y por lo menos desde hace cuatro meses noto baches. Pensé que los iban a quitar después de las lluvias, pero siguen sin arreglarlos, por mencionar un ejemplo”, dijo.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que los 13 mil 906 kilómetros de vialidades que componen la Ciudad de México, quedarán libres de hoyos en los próximos seis meses. Y espera que, para el segundo semestre del 2025, la percepción de la ciudadanía en tanto a la presencia de baches disminuya, ya que el Inegi reportó en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, que los baches es el problema más urgente a atender, con un 69 por ciento de las opiniones recabadas.

Con información de Miriam Domínguez / El Sol de México