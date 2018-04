Candidatos a Jefatura de Gobierno enjuician a Sheinbaum y a Mikel Arriola en primer #DebateChilango

La candidata de Morena le recriminaron las muertes del colegio Rébsamen y de no mejorar la calidad del medio ambiente en la ciudad cuando fue secretaria con López Obrador; a Mikel Arriola le criticaron el impulsar la cárcel para los menores infractores y hasta lo compararon con Díaz Ordaz.

Fue un debate con rudeza, de mutuas acusaciones que salpicó a Sheinbaum, Barrales y Mikel, las tres principales fuerzas políticas que hicieron del narcotráfico, la corrupción, impunidad y el Colegio Résabmen, las banderas de ataque directo a las gestiones de los gobiernos que representan.

Pero también hubo propuestas y planteamientos para llevar agua potable a los lugares con falta de servicio de la Ciudad de México, de acabar con la inseguridad, la impunidad y la corrupción; de modernizar a las policías y a los ministerios públicos.

Pero faltó la sorpresa, la contundencia y el cómo aterrizar la diversidad de propuestas. Fue el primero de los tres debates oficiales para la Jefatura de Gobierno que reunió a los siete aspirantes en las instalaciones del Canal Once; hasta ese lugar a partir de las 16 horas, tres horas y media antes de lo programado, hicieron presencia Claudia Sheinbaum Pardo (Morena- PT-PES); Alejandra Barrales Magdaleno (PRD-PAN-MC); Mikel Arriola Peñalosa (PRI); Mariana Boy Tamborrell (PVEM); Purificación Carpinteyro Calderón (Nueva Alianza); Marco Rascón Córdova (Partido Humanista); y Lorena Osornio Elizondo (independiente).

Fue la reunión previa con el moderador Javier Solórzano para afinar los detalles del formato de presentación, preguntas, respuestas, intervenciones y conclusiones de los temas Urbanismo y Sustentabilidad; y Seguridad y Justicia.

Y contrario a debates en otros años, en esta ocasión se instrumentó un discreto operativo de seguridad en las calles circunvecinas a las instalaciones de la televisora.

En el primero de los temas Urbanismo y Sustentabilidad, los ponentes velaron estrategias y propuestas; Mikel Arriola arremetió de entrada contra Sheinbaum por los cárteles del narcotráfico, pero la morenista se mostró cauta y acusó que el gobierno actual en la CdMx abandonó la seguridad y con ello regresó la corrupción.

El priista Mikel enfiló sus acusaciones contra los departamentos de Alejandra Barrales, lo que ella respondió que son las “fantasías" del candidato priista. Mikel insistió que ante la propuesta de Sheinbaum primero debería meter a la cárcel a los narcotraficantes.

Barrales planteó que la seguridad será una prioridad de llegar a la Jefatura de Gobierno para que haya paz y tranquilidad para la ciudadanía.

Mariana Boy se refirió a los feminicidios, por lo que activará de inmediato la alerta de género, además de fomentar la cultura de equidad y género.

Y Lorena comprometió cámara de videovigilancia con “ojo de pez’’, para que haya mayor alcance.

Marco Rascón sugirió que de llegar a la Jefatura de Gobierno planteará una justicia de barrio.

Al respecto, Mikel Arriola apuntó que reformará a las policías y a los ministerios públicos, así como purgar los mandos policiacos. “Eliminar la corrupción e ineficiencia como la de Sheinbaum’’.

Mientras Mariana Boy denunció que hay un transporte público inseguro con robo y asaltos, por lo que pondrá cámara de vigilancia y botones de pánico. Purificación Carpinteyro propuso una policía encubierta “para que los delincuentes no sepan cuándo están y cuándo sí’’.

Alejandra Barrales hizo referencia al Colegio Rébsamen y acusó a Sheinbaum de ser la reponsable. Sheinbaum calificó de falta de ética a Barrales llevar el tema a las campañas políticas.

El priista Mikel Arriola destacó que Miguel Mancera se “fue y dejó todo tirado’’. El robo y la extorsión crecieron, acusó.

En sus conclusiones Sheinbaum refrendó que jamás dará la espalda a los problemas como la actual administración; Barrales dijo que la CdMx necesita una mujer que “se muera en la raya’’; Mikel por recuperar el agua potable en Iztapalapa, reducción de delitos, justicia con mejor preparación y respetar los derechos de todos los ciudadanos.

Eran las 21:47 horas cuando se apagaron las cámaras de Canal Once, que en un par de ocasiones fallaron, pero que cumplió con su encomienda: mostrar las propuestas de quienes quieren gobernar la Ciudad de México.

Este primer debate, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, fue transmitido por radio, televisión y redes sociales, y el próximo encuentro entre los candidatos al gobierno capitalino será el 16 de mayo.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México también dio por cumplida esta parte de la encomienda “ Con la cobertura de más de 80 medios de comunicación y cerca de 300 reporteras y reporteros”. Para el organismo “el encuentro se desarrolló en un formato ágil, que permitió el intercambio de posturas entre las y los debatientes, resultado de los acuerdos tomados previamente entre las y los representantes de cada aspirante”.

La controversia

El padre de una de las menores fallecidas en el Colegio Rébsamen en la delegación Tlalpan en el sismo del 19 de septiembre pasado, acudió al debate de los candidatos a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de ver a la exdelegada de Tlalpan y actual candidata de Morena, Claudia Sheinbaum.

La abanderada de la coalición Por la Ciudad de México al Frente, Alejandra Barrales , confirmó que el padre acudió al debate, toda vez que varios padres de familia se lo solicitaron, ya que quieren respuesta y justicia, pues según ella no hay muchas voces que hoy estén dispuestas hablar del tema y no puede haber impunidad en un tema como ese.

Comentó que a ningún funcionario público se le puede responsabilizar del temblor, sin embargo habiéndose presentado un primero el 7 de septiembre, pese a las advertencias de que tanto el colegio Rébsamen como el campus Ciudad de México del Instituto Tecnológico no estaban en condiciones , por lo que hubo omisión.

Barrales Magadaleno enfatizó que los padres quieren que el tema siga vivo, hasta tener una respuesta a su demanda, y se detenga a los responsables.

Añadió que a siete meses del temblor del 19 de septiembre, no ha habido respuesta y el doble agravio de los padres no sólo es la falta de justicia, sino que la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, pretenda llegar a la Jefatura de Gobierno guardando silencio como si no pasara nada, “en esta ciudad menos que en otra del país, puede haber impunidad”. /Con información de Notimex