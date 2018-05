Candidatos independientes detienen campañas por falta de recursos

Las condiciones para hacer campaña no son equitativas y dejan de lado a los candidatos independientes, denunciaron dos aspirantes, quienes señalaron que apenas hoy dispondrán de los recursos que por ley les corresponden.

El aspirante sin partido a la alcaldía de Miguel Hidalgo, Gustavo García, acusó que arrancó la campaña sin financiamiento por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). Pese a que recibió el registro como candidato independiente el 18 de abril, no fue sino hasta el 30 de abril -un día después del arranque de campañas- que recibió el recurso.

De acuerdo con el IECM, a cada uno de los cinco candidatos independientes a alcaldías les corresponde 259 mil 418.85 pesos para gastos de campaña. Gustavo García dijo a El Sol de México que fue apenas este lunes que recibió el dinero, pero a las 17:30 horas, cuando ya no había servicio en los bancos.

Aunado a ello se cruzó el 1 de mayo, día de asueto oficial y los bancos no abren, por lo que podrá disponer de los recursos a partir de hoy, tres días después, mientras los candidatos con partido pudieron hacer hasta eventos masivos de arranque. Por su parte el IECM justificó que demoró la entrega del financiamiento debido a que no tenía certeza de cuántos aspirantes sin partido iban a obtener el registro, por lo que debía esperar las resoluciones del tribunal electoral.

“Nos dijeron que había algunas impugnaciones a candidaturas y que eso podría cambiar el número a repartir, ya sea que fueran más o menos y que hasta que ellos no estuvieran seguros cuánto era el monto exacto no lo iban a dispersar”, detalló. En el mismo sentido habló Nayelli Liliana Juan Hipólito, aspirante sin partido a diputada local por el Distrito 32 de Iztapalapa, y quien indicó que los candidatos ciudadanos no compiten en las mismas condiciones con los de los partidos, sin igualdad en recursos.

Al agradecer la firma de los vecinos de la colonia Puente Blanco en esa jurisdicción, previó que le esperan hostigamientos y presiones durante su campaña, pero la ciudadanía exige un cambio. “Iztapalapa ya despertó y quiere un ciudadano y vecino que los escuche, represente y defienda, nosotros en caso de ser electo lo haremos desde el Congreso local”.