Casi 2 mil capitalinos opinaron sobre los aspirantes a la fiscalía

Casi dos mil capitalinos opinaron sobre los perfiles de quienes aspiran a ser el próximo fiscal de justicia de la Ciudad de México. Ayer cuatro candidatos defendieron las razones de por qué deben ser elegidos para esta vacante.

Jorge Nader Kuri, del Consejo Judicial Ciudadano, el órgano que se encarga de entrevistar a los candidatos, dijo que entre el 13 y 16 de noviembre se recibieron mil 816 opiniones positivas, las cuales serán tomadas en cuenta para el proceso de elaboración de la terna, que será enviada a la jefa de Gobierno el 2 de diciembre.

De las opiniones favorables, Fernando Moreno Caballero fue el que más recibió, con 747 veredictos. Le siguió Bertha María Alcalde Luján, con 698; Anaid Elena Valero Manzano, con 327 y Francisco Javier Rodríguez Espejel, con 19. En tanto, Ulrich Richter Morales obtuvo 15; José Alejandro García Ramírez con seis y Mario Alberto Martell Gómez con tres.

El primer entrevistado fue Ulrich Richter. Ofreció que de asumir ese cargo construirá una fiscalía potente para combatir la extorsión, consideró que es necesario que las autoridades tengan proximidad con las víctimas de ese delito, que ha tenido brotes en el Centro Histórico, porque los comerciantes ya presentaron quejas por los intentos de sacarles dinero.

El candidato opinó que la Unidad de Inteligencia Financiera federal tiene la capacidad de intervenir, a fin de apoyar a las autoridades capitalinas para descubrir la ruta del dinero generado por las extorsiones y así saber hacia dónde van los recursos.

También se manifestó a favor de promover entre los ciudadanos la denuncia, si es necesario anónimamente, que si las personas reciben amenazas o les exigen dinero para dejarlos vender, que lo den a conocer a las autoridades.

El segundo aspirante, Fernando Moreno, señaló que el organismo debe ser más cercano a la ciudadanía, para llevar a la realidad lo que ya está en el papel dentro de los planes de política criminal.

Dividió su propuesta de trabajo en cuatro ejes, entre ellos consolidar la autonomía de la fiscalía y recobrar la confianza de la ciudadanía en la institución, donde sepan que serán atendidos por personas capacitadas y empáticas. También habló de la dignificación al trabajo realizado por las y los funcionarios públicos respetando los derechos humanos laborales.

El candidato señaló que la Fiscalía actualmente tiene condiciones poco adecuadas para los denunciantes. Por un lado, los capitalinos se enfrentan a largos tiempos de espera y, por otro, cada que acuden a denunciar tienen que peregrinar para encontrar a qué Fiscalía ir.

Alejandro García Ramírez fue el tercer entrevistado. Presumió que desde hace 26 años ha trabajado en la institución y que desde el primer día en el que la pisó supo que quería dirigirla. “Hoy la institución no es un monstruo de mil cabezas, hoy es un tren bala que va a velocidad que no se detiene y no observa nada a su alrededor y que no tiene rumbo. Pasé por todas las áreas de la fiscalía, arrastré lápiz, quemé suela para poder estar aquí y decirles quiero ser fiscal de justicia”, afirmó.

De ser elegido, una de sus apuestas es un modelo de gestión que se ocupe de la prevención del delito.

“Me percaté de las deficiencias que tenemos, parecía que estando dentro no existían. Hoy tengo visión de ciudadano y me doy cuenta que hay una necesidad enorme de hacer cambios sustanciales, pero darle continuidad del proyecto que inició hace cuatro años”, agregó.

El último de la ronda fue Francisco Javier Rodríguez Espejel. Criticó las malas prácticas de la Policía de Investigación y la lenta atención a los denunciantes.

“¿Por qué ha ido avanzando la criminalidad? Yo que litigo me doy cuenta que muchos de los asuntos no se judicializan porque la mala práctica de la PDI cuando detienen a las personas es que dan diferentes horarios, días o lugares”, dijo.