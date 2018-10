Jóvenes CCH Oriente realiza paro en apoyo a CCH Naucalpan

Un grupo de jóvenes bloquearon la entrada a estudiantes y profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente, esto como protesta y en solidaridad con la estudiante del CCH Naucalpan, quien presuntamente fue víctima de una agresión, el pasado 13 de octubre.

Autoridades del CCH Oriente indicaron que alumnos habían acordado no realizar paro de labores por estas acciones, pero que grupos políticos tomaron las instalaciones haciendo uso de la violencia.

Las autoridades presuntamente invitaron a los miembros de su comunidad a rechazar la suspensión de labores.

Foto: Twitter

Cabe recordar que la asamblea interuniversitaria de la UNAM denunció que una estudiante del CCH Naucalpan fue golpeada y apuñalada mientras se dirigía al encuentro de estudiantes; según la versión, sus agresores le habrían advertido que irían por más integrantes del movimiento estudiantil.

No obstante, autoridades de la UNAM y del Estado de México señalaron que no hay denuncia por estos hechos, y que en hospitales no se encontró a la presunta alumna.