CDMX tiene detenidas 458 grandes obras

En la Ciudad de México hay 458 proyectos de construcción de hospitales, escuelas y edificios de grandes dimensiones que aún no son verificados estructuralmente por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC), por lo cual las obras están detenidas.

Desde el inicio de esta administracón a la fecha, la dependencia recibió mil 471 solicitudes de evaluación para proyectos de obra nueva para obtener la Constancia de Construcción, la cual es otorgada por el instituto tras verificar, y en su caso avalar, que el proyecto cuenta con estudios que aseguran su correcta construcción.

Puede interesarte: Reconocen 16% de inflación en el sector de la construcción

Para verificar, el ISC corrobora que el proyecto tenga planos estructurales, memoria de cálculo (que determine las dimensiones de la edificación), mecánica de suelo (que detecta problemas geotécnicos del suelo) y la protección a colindancias, para que la construcción no dañe edificaciones cercanas.

“Uno de los objetivos, de las atribuciones del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, es registrar los proyectos estructurales de las nuevas edificaciones en la Ciudad de México, de los edificios que son importantes por su uso, como hospitales, escuelas, terminales de camiones o de aviones”, comentó Renato Berrón a El Sol de México.

La Constancia de Construcción es indispensable para que la obra obtenga la Manifestación de Construcción, permiso de las alcaldías para iniciar una obra.

De acuerdo con el Registro de Proyectos Estructurales del ISC, del 1 de enero al 22 de septiembre de 2023 recibió 277 solicitudes de registro, de las cuales atendió 126, canceló una y están en proceso 150.

En el periodo de 2019 a 2022, admitió mil 194 solicitudes, de las cuales atendió 840, canceló 46 y 308 están en proceso.

Renato Berrón señaló que diariamente el ISC recibe alrededor de tres a cuatro proyectos, y cada uno tiene un periodo de atención de cerca de 15 días.

“Normalmente nos estamos tardando (en dar respuesta) por proyecto entregado, sean muchos o pocos, del orden de 15 días. Ya sea que les entregamos la Constancia de Registro, que quiere decir que todo está bien, o una lista de observaciones, en la que vemos cosas que hay que ajustar y corregir”, comentó el titular de la dependencia capitalina.

El titular de la dependencia reconoció que si bien la constancia es obligatoria para iniciar una construcción nueva en la capital, hay ocasiones que las alcaldías no piden el documento, a pesar de su obligatoriedad, y autorizan las obras.

“Muchas veces las alcaldías no la solicitan, no la piden, y otorgan la manifestación sin que esta constancia exista, y eso es grave, pero eso ya es culpa de las alcaldías que no exigieron ese documento que es obligatorio”, comentó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El diputado de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México, Carlos Joaquín Fernández Tinoco, mencionó a este diario que la atención para emitir un dictamen tarda mucho y no se hace en un periodo de 15 días hábiles.

De acuerdo con el legislador, los retrasos de la dependencia capitalina ocasionan que las nuevas construcciones estén en pausa, lo cual afecta económicamente a las constructoras.