A 3 años del 19S, reconstrucción va a cuenta gotas

Por favor comisionado ayúdenos con nuestra casa”, le dice Sandra Soria a César Cravioto, titular de la Comisión para la Reconstrucción, quien acababa de entregar viviendas a damnificados en la colonia San Gregorio Atlapulco. El funcionario pregunta qué dificultades enfrenta la vecina y un subalterno le suelta: “es un problema administrativo”. La mujer obtiene la promesa de que su caso será resuelto.

La señora Sandra Soria expone a este diario el “problema administrativo” que enfrenta desde diciembre de 2019: “La compañía (constructora) argumenta que el gobierno no paga, que porque se equivocaron en una letra o en un número, por esa situación ya no concuerdan los datos, en mi caso fue porque la compañía puso, es Pueblo San Gregorio, y la empresa puso Sn, lo abrevió. Por la letra "a" han parado los trabajos, la compañía no me ha dado el formato del apoyo para renta, se lo he solicitado, pero por eso me argumentan que ellos ya no pueden y que por eso ya se van, porque no les han pagado, pero sí hay otros cuadrantes que sí avanzan y el de nosotros no”.

En un recorrido realizado por El Sol de México en la zona afectada por el sismo del 19S en el pueblo de San Gregorio, en la alcaldía de Xochimilco, vecinos afectados indicaron que la Comisión para la Reconstrucción enfrenta retrasos y problemas burocráticos que no permiten avanzar en los trabajos, además, se encuentran temerosos ante la posibilidad de que sus inmuebles resultaran afectados a consecuencia de grietas en el suelo.

Esta es la situación del señor Roberto Galicia Jiménez que, de acuerdo con el dictamen entregado, su vivienda era y sigue siendo de alto riesgo de colapso. Obtuvo un préstamo de 100 mil pesos por parte del Instituto de la Vivienda (Invi); “yo, atendiendo a la seguridad de mi familia, quise hacer la reconstrucción y la hice con ayuda de que me endrogué con el Invi, vinieron, dictaminaron, dijeron: ‘hágale aquí, hágale allá', se hizo”, sin embargo, con nuevos temblores su casa presenta otra vez grietas de consideración, principalmente en toda la planta alta.

Este inmueble, ubicado entre las calles 21 de Marzo y Cuauhtémoc, tiene desplazamientos hacia los lados y al frente, es como una naranja que se abre en gajos, la petición es que su deuda se condone ante el Invi y que entren los peritos de la reconstrucción y dictaminen cuál es el problema real, si es que proviene del suelo a causa de una grieta.

Mientras se realizaba el recorrido junto con vecinos afectados, el equipo de El Sol de México se topa al comisionado de la Reconstrucción en la calle Belisario Domínguez, ahí se le aborda y se le pregunta sobre este caso:

La casa de don Eustaquio tiene fracturas que serán reparadas en el 2021 / Daniel Hidalgo | El Sol de México

“El Invi en cada programa, en este caso que es de mejoramiento de vivienda, o una emergente que hubo por el sismo, acompañó el proceso con especialistas, entonces ellos (los vecinos) tienen que acudir con el asesor técnico (...) al ser intervenidas (estas viviendas) por el Invi, es con el Invi con quien tienen que tocar la puerta”.

Pero el señor Roberto Galicia no lo ha hecho sólo con el Invi, también se acercó a la Comisión para la Reconstrucción, que lo tiene entre los más de nueve mil códigos bis, que se empezarán a resolver a partir de 2021, pese a que su inmueble es de alto riesgo.

En el encuentro, el vecino damnificado se acerca al comisionado y le dice: -Nos han estado dando largas.

-Entre septiembre y octubre se hace la visita-, le responde.

-Es de riesgo, no es una...

-Lo tenemos que hacer en ese orden, nosotros hicimos un censo, un levantamiento y se dieron los códigos originales y después vinieron los bis, los originales los acabamos este año y los bis los atendemos en el 2021, pero el levantamiento se tiene que hacer entre septiembre y octubre, si en septiembre y octubre no se hace el levantamiento, entonces sí nos busca

(...) No se pueden atender todas las viviendas al mismo tiempo.

En la breve charla también se le interroga a Cravioto sobre la petición de los damnificados que quieren un estudio de suelo en sus casas afectadas.

“No, sí ha habido estudios de suelo, la afectación mayor de suelo tiene que ver en Iztapalapa y en Tláhuac, en esta zona no es el problema de suelo, el problema del suelo viene del agrietamiento por la sustracción de agua que es un fenómeno que se da más hacia Iztapalapa y hacia Tláhuac, pero aun así, donde se ha requerido lo hemos hecho (...) hacemos un levantamiento de suelo y entregamos el dictamen donde se requiere, tampoco se requiere en toda la ciudad, hemos hecho más de ocho mil 500 estudios de suelo, de ocho mil 500 predios, pero no en todos se requiere. Eso no lo decido yo, eso se decide técnicamente”.

Para Gregoria Chávez es importante el estudio de suelo: “Si tiembla me salgo de mi casa, pero quién me asegura que fuera de ella no se va a hacer un socavón”.