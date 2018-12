A disfrutar de los tres Reyes Magos

Su reino es pequeño, viven cada noche rodeados de osos polares y muñecos de peluche, sus lacayos, son los Reyes Magos que desde el 26 de diciembre trabajan en los alrededores de la alcaldía de Cuauhtémoc y sí, llegaron del Oriente, pero del Estado de México.

Gaspar, Baltasar y Melchor prefieren no dar sus nombres verdaderos, lo que sí afirmaron es que disfrutan de posar para la foto con los niños y adultos, quienes, les transmiten, la alegría de vivir.

Desterrados desde hace mucho tiempo de la Alameda Central, autoridades de dicha alcaldía les abrieron las puertas de su cercanía para albergar a cientos de vendedores ambulantes, juegos mecánicos y los escenarios que cada año se montan en época navideña.

Fue hasta el 25 de diciembre cuando se presentó Santa Claus en su trineo y sus renos para recoger la lista de regalos y tomarse la foto del recuerdo con los niños, y al día siguiente, muy temprano, agarró ese medio de transporte jalado por los venados y regresó presuroso al Polo Norte.

CDMX Suspenden pruebas de altavoces de alerta sísmica hasta nuevo aviso

Entonces, hicieron su aparición los tres Reyes Magos venidos del Oriente mexiquense, quienes ocupan los escenarios, algunos de ellos no son cambiados y otros renovados con la colocación de las figuras del caballo, el elefante y el camello, que son colocados sobre la calle de Héroes Ferrocarrileros.

Dos de los soberanos entrevistados, Gaspar y Baltasar ya se han desempeñado en esta tarea que desempeñan con gusto y logran convertir en sonrisa el llanto de algunos niños, que primero se espantan con esos seres barbones, y al final los abrazan gustosos, con cierto interés, porque saben que les van a traer sus regalos el seis de enero.

Durante los últimos días de diciembre hay bastante afluencia de personas en las calles de Buenavista, Héroes Ferrocarrileros, Violeta y Luis Donaldo Colosio y el fotógrafo informó que la imagen grande con los tres Reyes Magos cuesta 100 pesos y la chica la cobra a 70 pesos.

Foto: Archivo Cuartoscuro

Gaspar aseguró que lo bonito de su personificación es que los niños, se emocionan, le trasmiten su alegría, e informó que en una noche con mucha afluencia, él puede obtener de 300 a 400 pesos. Melchor dijo que prácticamente debutó de Rey Mago este año y permanece en el escenario hasta las dos o tres de la mañana y duerme en el sitio porque no alcanza el transporte para su reino.

Baltasar, es el Rey Mago de la tercia con más tiempo de desempeñar ese papel, tres años, y declaró que no le cansa para nada, “al contrario, lo disfrutó mucho y lo que te piden los niños son los juguetes de moda. A mí ya no me tocó la Alameda, pero aquí también se trabaja bastante”.

CDMX A partir de enero iniciará fusión de la Secretaría de Educación con Ciencia y Tecnología

Exposiciones Qué hacer el último fin de semana del 2018 en la CdMx