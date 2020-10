¡A donar cabello para mujeres con cáncer!

Mónica tenía 51 años de edad cuando le diagnosticaron cáncer de mama, los tratamientos médicos le provocaron la pérdida del cabello y con ello su autoestima se vino abajo, sin embargo, la donación de una peluca le hizo sentir que estaba de nuevo en la batalla por la vida.

Por los tratamientos médicos utilizados para erradicar esta enfermedad las pacientes pierden su cabellera, 70 por ciento de ellas lo vive, lo que les provoca problemas emocionales y en el proceso para combatir la enfermedad eso resulta peligroso. Es por ello que la Fundación Oncoayuda y las Neverías Frody lanzaron la campaña de donación de trenzas para dar 500 pelucas.

Mónica fue receptora de una peluca en la pasada campaña y platicó a El Sol de México que por medio de Facebook se enteró que las donaban a quienes las solicitaran y su hermana ya le había comentado que se comprara una, pero realmente no le atraía la idea.

“Finalmente voy a la fundación y me empiezan a enseñar pelucas, entonces, en el momento que vi la peluca que se parecía mucho al corte que siempre había tenido y luego me la puse, creo que en ese aspecto cambió mucho mi perspectiva de lo que estaba pasando en esos momentos, volví a la vida y dije ‘¡guau!, qué padre es volver a tener cabello’, desde ese momento ya salí con peluca”, narró.

Dijo que previo a decidirse por una peluca pasaba por el gran reto de sobrevivir al cáncer de mama y el momento en que vio a las chicas sin cabello fue muy impactante y sobre todo cuando empezó a sentir síntomas como dolores de cabeza, náuseas, sudores constantes y mareos llegó el momento en el que ya no quería sentir todo eso.

“Pasaron dos, tres días en los que empecé a sentir cómo el cabello se caía, fui y me rapé, porque no quería meterme a bañar y ver que se me cayera como agua.

Fue un reto, la actitud tiene que ver mucho en esta situación, definitivamente. El aceptar primeramente el diagnóstico y seguir las indicaciones del médico. Sí, afecta mucho, pero hay que tener la confianza de que uno va a salir adelante, en este camino hay tropiezos, pero es parte del aprendizaje”, comentó.

La peluca que le donaron la usó durante seis meses, y cuando le empezaba a salir el cabello mejor se rapaba y seguía usándola, se sentía muy cómoda con ella y nadie se dio cuenta de que no era su cabello cuando empezó a conocer nuevas personas.

Por esto coincidió y convocó como Beatriz Rodríguez, directora de Neverías Frody, a apoyar esta iniciativa de donación de trenzas, porque al momento que se cae el cabello afecta emocionalmente a las pacientes.

“Por eso lanzamos la campaña para recibir donaciones de trenzas en donde junto con la Asociación de Oncoayuda, Frody estará aportando el valor económico que se requiere para hacer las pelucas y los clientes estarán aportando el cabello, la gente ha respondido súper bien, estamos teniendo mucha donación de cabello de niñas, de personas más grandes, de hombres, todo mundo cooperando con esta iniciativa”, destacó.

Los únicos requisitos que se necesitan es acudir a cualquier de las 43 sucursales que hay en la Ciudad de México, llevar la trenza con medidas de 25 centímetros como mínimo, con liga arriba y abajo, es muy importante que el cabello no tengorzuela. La donación se entrega en una bolsa de plástico cerrada. Puede ser pelo con tinte o con canas.

Aclaró que no hay ningún riesgo con la enfermedad Covid-19, por lo que pidió tener confianza en que no habrá peligro para las pacientes.

Las Neverías están abiertas de lunes a domingo, de 12:00 a 20:00 horas y la donación se recibirá durante todo el mes de octubre.