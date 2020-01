A dos años del incendio, mercado Hidalgo está en el abandono

Han pasado casi dos años desde el incendio en el Mercado Hidalgo, en la alcaldía Cuauhtémoc, y los comerciantes aún no pueden regresar a sus locales pues la empresa encargada de la reconstrucción declaró que ya no disponía de dinero para concluir la obra de remodelación.

En marzo próximo se cumplen dos años del incendio que afectó 50 locales de flores, 50 cremerías, 100 verdulerías, 10 cocinas y 50 giros diversos, por un corto circuito, pero los locatarios no han podido regresar a sus espacios de trabajo. Néstor Núñez, alcalde de Cuauhtémoc, declaró a este diario que el mercado está al 95 por ciento de la obra, pero el problema es que la constructora encargada de la obra abandonó los trabajos porque se declaró insolvente.

“Ese 5 por ciento que hace falta ya son detalles de los locales, no se ha podido terminar. La empresa por lo tanto no ha cumplido con la aseguradora, no se le ha pagado el último pago porque ya ni siquiera metió las estimaciones de ese cinco por ciento”, explicó.

“Estamos ya con la jefa de gobierno (Claudia Sheinbaum Pardo), con la Secretaría de Finanzas, viendo cuál es el camino para que entre Secretaría de Obras Públicas y Servicios para que los locatarios regresen”, adelantó.

Lucina, de 79 años, perdió su local en aquel incendio y se dedicaba a la venta de comida. Ahora no puede ofrecer eso en el estacionamiento porque no tiene ni agua cercana. “Pasa el tiempo, primero que en diciembre, luego en enero, no hay solución, no sabemos, aquí ya se vienen las aguas, esto se gotea, no sabemos por qué motivos no nos entregan nuevamente nuestros espacios”, expresó.

El alcalde aclaró que todavía no hay fecha para que los comerciantes tengan sus actividades como antes, pero esperan que a finales de enero ya tengan una ruta para finalizar ese cinco por ciento de trabajo pendiente.

Está pendiente la obra sobre detalles de los locales / Foto: Roberto Hernández

UN MEDIDOR POR LOCAL

Los mercados públicos de la Ciudad de México no tienen programa de Protección Civil por lo que a lo largo de este año se elaborarán, y cada uno de los locatarios contará con su propio medidor como parte de las estrategias para prevenir incendios, según anunció el gobierno central.

Myriam Urzúa, titular de Protección Civil, dio a conocer que en esta reunión se le informó a los 16 alcaldes que ya se realizaron 50 supervisiones de los 329 mercados con los que cuenta la capital y de estos, 28 están catalogados en riesgo alto.

Agregó que se propuso apoyar a los alcaldes para desarrollar las medidas en la mitigación de riesgos, entre ellas la elaboración de un programa interno de protección civil para los 329 mercados, la capacitación de brigadas con los mismos locatarios, el mejoramiento de las instalaciones eléctricas, de gas e hidrosanitarias, así como el desarrollo de un programa de gestión integral de riesgo.

A estas mesas de trabajo se integrará la Consejería Jurídica y las secretarías de Gobierno, Trabajo, Obras y Servicios, con el objetivo de hacer un nuevo marco jurídico y lineamientos de los mercados. Además invitarán al Instituto para la Seguridad de las Construcciones para que revise los mercados pues el más reciente tiene 50 años de antigüedad.

Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad intervendrá para proporcionar un diagnóstico individualizado con el objetivo de que cada locatario tenga su propio medidor y de esta manera se sepa el uso que le pueden dar a las instalaciones eléctricas.

Con este proyecto, los locatarios ya no podrán evadir los lineamientos y sólo podrán tener las herramientas que requieren para desarrollar su actividad económica e incluso se les pedirá todos los pagos que hacen cada semestre. También se le pedirá al área de patrimonio inmobiliario toda la documentación de estos inmuebles desde su fundación para que se genere un archivo en las alcaldías y puedan trabajar con planos estructurales que permitan las acciones preventivas y correctivas.