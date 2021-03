A Karla Daniela, la justicia le llega luego de 200 audiencias

A Karla Daniela le costó 200 diligencias, entre audiencias y visitas a ministerios públicos, acceder a la justicia tras ser víctima de violencia familiar. Hoy se define, después de una lucha de más de tres años, el futuro definitivo de su agresor.

Todo inició en 2018 cuando levantó su primera denuncia (CI/FBJ/BJ-3 S/D 03822/06-2018) contra su agresor, quien actualmente tiene cinco procesos en su contra.

Después de tres años y dos meses, el pasado 3 de marzo, Daniela pisó una de las salas del Poder de Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) y la jueza dio el primer paso para darle seguridad: le dictó prisión preventiva a su violentador, pero será apenas este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que se podría oficializar su vinculación a proceso.

Daniela ha acudido al menos 200 veces a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y al PJCDMX. Para ella resultó muy cansado aprender a alzar la voz ante las autoridades, porque ellas no hacen bien su trabajo.

“Fue un camino de tres años, tuve que ir a buscar a la jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum Pardo), a Gobernación, me tuve que unir a las mujeres que tomaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha sido complicado todo esto y apenas siento un respiro de que la justicia está llegando para poder castigar a mi agresor, después de tres años de vivir con miedo, con esa angustia de no saber que me va a pasar en la calle”, expresó.

Como ella, las mujeres víctimas de violencia familiar han escuchado el llamado de las autoridades para denunciar a sus agresores. En 2020 este delito incrementó 5.4 por ciento, por lo que hay 21 mil 348 casos en espera de la justicia que como con Karla, llegó. Hasta el momento sólo se han efectuado 865 órdenes de aprehensión por estas denuncias.

Karla Daniela fue una de las mujeres que en noviembre pasado asistió a la marcha por el dia de la erradicación de la violencia de género. Desde el templete frente a Palacio Nacional, sin vallas en aquella ocasión, exigió hasta donde la voz le permitió que su caso fuera atendido debidamente.

Recordó que su agresor se burlaba de que a él la justicia no le iba a hacer nada, duchos que coincidían con las carpetas que no tenían avances en la investigación. Por esta razón cambió de un abogado de oficio (los que gobierno otorga) a uno particular para que la denuncias avanzaran.

La abogada feminista y directora de Justicia Pro Persona A.C., Ana Yeli Pérez Garrido, explicó que hay una serie de omisiones dentro de la atención que se suman a la violencia que las mujeres ya viven, pues la violencia institucional se agrega a la violencia de género, y así viven un trato diferenciado en el que ante el Ministerio Público y algunos peritos no tienen credibilidad.

“Me preocupa cuáles son los criterios de atención que se les da a las mujeres y a los hombres, ¿por qué se sigue viendo en la práctica esta resistencia para considerarlas víctimas de violencia? Ante estos obstáculos sus carpetas se van al archivo y difícilmente se judicializan”, comentó.

La Fiscalía de Justicia local aseguró que en 2019, 20 mil 262 mujeres denunciaron ser víctimas de violencia familiar y que sólo lograron vincular a proceso a 751 agresores.

“Si la juez lo vincula a proceso se quedará en prisión, me sentí tranquila desde el hecho de entrar a la sala y ver en la solapa de la juez un moñito morado, sentí que era empática con las mujeres y me lo demostró al 100 por ciento, mencionó la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia de Mujeres y le dijo a él todas las garantías que tienen actualmente las mujeres”, platicó Karla Daniela.

CDMX Jornada de marchas y protestas este lunes por el #8M

"NI LAS VALLAS NOS DETIENEN"

En la Ciudad de México se han convocado hoy al menos tres grandes protestas. Todas saldrán del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo, pero aunque el gobierno local aún no tiene una estimación de la asistencia, protegió 34 monumentos históricos y comercios ante el posible vandalismo, entre ellos Palacio Nacional.

Las vallas aparecieron el viernes frente al edificio desde donde gobierna el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. “No es por miedo a las mujeres, es por precaución, porque las fuerzas conservadoras son muy retrógradas, muy autoritarias, infiltran gente para generar violencia, para dañar’’, se ha defendido ante las críticas.

La protesta tendrá, además de esta exigencia, el reclamo de justicia ante las recientes denuncias de acoso sexual en contra del presentador Andrés Roemer y de la designación como candidato en Guerrero de Félix Salgado Macedonio, acusado por violación.

“Entiendo la rabia y comparto el sentido de urgencia, pero invito a todas a manifestar este deseo de justicia de manera pacífica”, es parte del mensaje que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, envió a las mujeres que participarán en la marcha donde se pronunciarán por una vida libre de violencia.

Pero las mujeres capitalinas se apropiaron de las vallas y las convirtieron en un memorial de las vícitmas de feminicidio. Flores moradas, rosas blancas y girasoles fueron colocadas por quienes acudieron a la convocatoria Llenemos el Muro de Flores.

En las vallas metálicas están Raquel, Adela, Julia, Verónica, María del Rosario, Jazmín, Thelma, Daisy, Cindy, Xóchitl, Valentina, Leticia, Marisela, Dalia, Sara y Andrea. Y la lista de las víctimas no se detiene.

"Muchos me dicen que ya estoy grande para andar en esto, pero también sufrí machismo, hoy estoy viva porque logré salir a tiempo y vine a dejar estas flores para que ya vayan cambiando las cosas", dijo Rosa Granada, una de las asistentes para la intervención del muro y llamó a las mujeres a seguir luchando.





CDMX Covid-19 no detendrá marcha del #8M en la CDMX

CDMX FGJ investiga dos posibles feminicidios en Cuauhtémoc e Iztapalapa