A Maricela la expulsan de su hogar en la Roma para convertirlo en Airbnb

Tras más de cuatro décadas de habitar un departamento de un edificio en la calle Puebla, en la colonia Roma, Maricela Jaso, de 70 años de edad y maestra jubilada, tendrá que irse, pues su casero le ha confirmado que en enero de 2025 su edificio se transformará en un espacio ofertado a través de Airbnb.

Maricela vivió con su esposo y crió ahí a sus dos hijos, ahora vive solo con su nieto de ocho años y su gato, pues su hija tuvo que migrar a Oaxaca para conseguir un empleo. Desde el 20 de abril inició la búsqueda de una nueva vivienda que no exceda los 10 mil pesos, pues no puede permitirse pagar más.

Vivir en este edificio compuesto de tres departamentos, de casi 100 metros cuadrados cada uno, y que alguna vez tuvo cuartos de servicio en la azotea, costaba en la década de los 70, 200 pesos mensuales. Su precio actual, hasta enero de este año, es de siete mil pesos.

Foto: Dana Estrada / El Sol de México

En abril, el nuevo casero de Maricela, quien es hijo de quien le rentó durante décadas, le informó que esa sería la última vez que le renovaría el contrato y que en los próximos meses debía abandonar la vivienda.

“Me pidió que le firmara un contrato de algunos meses más, en donde decía que ya no se renovará y tendría que abandonar, sin demandar o alguna otra queja”, narró.

Este inmueble formará parte de las casi 75 propiedades en la calle de Puebla, que atraviesa alrededor de 15 cuadras, que son ofertadas en la plataforma de Airbnb, con costos que van desde 767 pesos a mil 917 pesos por noche.

Con ese precio, el alquiler mensual va desde 23 mil hasta 57 mil 510 pesos, una cantidad impagable para Maricela en comparación con lo que invierte ahora.

“Ya me puse a buscar rentas cerca, para que mi nieto no pierda la escuela, y están en 20 mil, 25 mil y 30 mil pesos. Y me piden que no tenga niños y mascotas. ¿Cómo le puedo hacer si no alcanzo a pagar esas rentas y vivo para cuidar a mi niño y su gato, que es su adoración?”, lamentó.

Foto: Dana Estrada / El Sol de México

Actualmente la alcaldía Cuauhtémoc ocupa el primer lugar en propiedades ofertadas en la plataforma con 12 mil seis, ahí las colonias Roma, Condesa y Juárez tienen mayor auge. Las alcaldías que le siguen son Miguel Hidalgo, con cuatro mil 739 propiedades, y Benito Juárez con tres mil 337 inmuebles.

De acuerdo con Eduardo Camacho, anfitrión de Airbnb en la Ciudad de México desde hace nueve años y administrador de la página de Facebook “Anfitriones Airbnb México”, actualmente la colonia Roma es una de las más buscadas por turistas nacionales y extranjeros.

“Es de las cinco más buscadas, más la Roma Norte. Son buenas zonas para Airbnb, pues las buscan bastante los turistas, nacionales y extranjeros, pero hay todo tipo de turistas, algunos vienen a tratamientos médicos y Airbnb es buena opción para estar con su familia. Otros turistas son recurrentes, se han enamorado de la ciudad y pasan uno o dos meses acá cada año”, explicó.

Foto: Dana Estrada / El Sol de México

La colonia Roma también es una de las más buscadas, por su cercanía y comunicación con las zonas más turísticas y concurridas de la Ciudad. Sin embargo, no todos los edificios, por su antigüedad, son aptos y deben ser remodelados para que tengan una aceptación entre los turistas.

“No en todos los casos, hay edificios con bastantes desventajas en la Roma, que no son lo suficientemente versátiles para la variedad de huéspedes, muchos sin elevador, ni estacionamiento, y algunos con giros "ruidosos" a nivel de la calle, como bares o restaurantes”, aseguró Camacho.

Maricela le recordó al casero que dos años atrás, cuando murió el padre, le aseguró que los dejarían vivir tranquilos, como había sucedido por más de 40 años.

“Me dijo que no me preocupara, que iba a seguir teniendo una casa y que todo iba a seguir igual. Pero ahora me dijo que tenía que irme, que los tratos ahora eran otros. Me dijo que si quería quedarme le podía pagar 11 millones de pesos, que era lo que valía el edificio y él ya me dejaba en paz”, relató Maricela.

Foto: Dana Estrada / El Sol de México

Esto provocó que los inquilinos de uno de los departamentos se fueran, mientras que ella y una vecina del piso de abajo firmaron el contrato que informaba el fin de la relación y la imposibilidad de reclamar o demandar a su casero, ya que les ofreció adquirir el inmueble, pero ellas lo rechazaron.

“Firmamos que nos ofrecieron el edificio y nosotras no lo compramos. Fue una práctica para no poder reclamar ningún derecho como inquilino”, aseguró.

La calle de Puebla, actualmente tiene departamentos en construcción y en venta. Casi al frente del edificio de Maricela se venden departamentos con un valor de tres millones de pesos, además de restaurantes y cafés, que ahora están en lugar de negocios de barrio como tienditas, verdulerías, tintorerías y loncherías a las que acostumbraba ir.

“He visto como mis vecinos se han tenido que ir. La mayoría se han movido a colonias como la Doctores, pero ahí también ya es caro”, lamentó Maricela.



A sus 70 años ya no es candidata a un crédito en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, su opción es mudarse a otra colonia lejos de la Roma, el barrio de la que se siente originaria. Debido a esto, ha convertido su sala en un bazar en el que vende sus muebles, ropa y algunos recuerdos de sus viajes en familia.

“Es un bazar en protesta, es en contra de la gentrificación, pero también para juntar dinero para una renta, la mudanza, y deshacerme de mis cosas, porque ya no voy a encontrar un departamento así de grande”, explicó.