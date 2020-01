A pesar de paro, dan fecha para exámenes ordinarios en Facultad de Filosofía y Letras

El Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tomó la decisión de que a partir del 27 de enero iniciaran los exámenes ordinarios a pesar que el paro de las mujeres sigue vigente.

Ante dicha situación, hoy se reunieron maestros de la FFyL a un costado del estacionamiento y del plantel, donde se ubican las estudiantes, que desde hace dos meses exigen parar la violencia y acoso sexual de maestros, así como de los alumnos.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Entre el diálogo, que duró más de dos horas, se escucharon las opiniones del profesorado respecto a la recuperación del semestre 2019-1, en la que se plantearon distintos caminos sobre la orden que recibieron de iniciar a calificar a los estudiantes.

Algunos docentes señalaron como "una decisión política extrema" el iniciar a calificar al alumnado.

Además, criticaron que hayan tomado esa actitud pues el 15 de enero, la dirección de la FFyL firmó un acuerdo comprometiéndose a que no habrá represalias contra las paristas pero el que hayan publicado un calendario para los exámenes ordinarios representa todo lo contrario.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Otras voces respondieron que estaban de acuerdo con ese calendario, porque también se debe pensar en los estudiantes que quieren tener una calificación, así como regresar a clases.

Algunas maestras dijeron que habían tomado la decisión personal de ponerle 10 de calificación a todos los estudiantes, y este comentario generó un desacuerdo de otra docente.

"El asunto aquí no es una calificación sino es el derecho de las mujeres y no estamos de acuerdo a romper el paro de las chicas".

Maestros en riesgo

Dentro de este diálogo organizado por maestros, el cuestionamiento fue qué va a pasar con los que decidan no calificar, pues algunos temen recibir alguna sanción y otros contestaron que prefieren perder el trabajo a perder la dignidad y caer en una decisión política.

Los docentes recriminaron que hay algunos coordinadores del CT que se están excediendo en sus facultades, al pedirles hasta fecha del día de los exámenes y el cómo lo van realizar.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Después dos maestras respondieron que no iban a calificar porque estaban de acuerdo con el movimiento de las estudiantes, que exigen condiciones para sentirse seguras en la FFyL, por lo que hasta que no se acabe el paro, atenderán esa decisión.

Hasta el momento, se planteó realizar una carta para pedir que no haya represalias contra los maestros que no quieran evaluar e incluso pedir que se amplíe el contrato de los maestros de asignatura aunque no haya un calendario del ciclo escolar 2020-2.

También le pedirán al Consejo Técnico que se busque una mejor salida a este ciclo escolar pues lo idóneo es que haya un acuerdo negociado con las mujeres paristas.