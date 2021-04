A pesar del doble Hoy No Circula, autoridades no aplican multas

Ciudadanos que no respetaron el doble Hoy No Circula este martes no fueron sancionados por elementos de Vigilancia Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) ni por la policía de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a pesar de que desde el lunes la capital registró mala calidad del aire.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia ambiental por las altas concentraciones de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que suspendió la circulación de los vehículos con hologramas 1 y 2, con la terminación de placa 0, 2, 4, 6, 7 y 8, así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

Sin embargo, esta medida no fue respetada por conductores de la capital, así como de choferes de pipas de gas LP, quienes también deberían de haber suspendido su circulación. De acuerdo con declaraciones de elementos de Vigilancia Ambiental, por órdenes superiores no se están sancionando a los infractores, por lo que sólo se les hace un exhortó y registran su nombre, tipo de automóvil y el motivo de la detención.

“No estamos sancionando. Hay mucha gente que no sabia del doble Hoy No Circula; en seis horas y media yo detuve como a 20 conductores, y eso que mientras revisaba los papeles, varios que no circulaban seguían pasando”, indicó un elemento de la Sedema, quien afirmó que alrededor de 50% de los detenidos en el día corresponde a personas que no respetaron las medidas por contingencia ambiental.

Además, la oficina de comunicación social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que no se imponen sanciones a los conductores infractores, sino sólo apercibimientos, y señaló que esta medida se implementa desde el primer día que se aplicó el doble no circula.

El Sol de México realizó un recorrido sobre Avenida Insurgentes y Ticomán, en donde se confirmó la circulación de automóviles, taxis y pipas de gas LP que no deberían operar de acuerdo con las medidas impuestas por la CAMe; sin embargo, conductores señalaron desconocer la restricción anunciada desde este lunes.

“No sabía de la medida. Como son situaciones que se dan de momento, debería de existir mayor difusión, porque vengo oyendo radio y no han anunciado nada. Tampoco he visto patrullas de Vigilancia Ambiental, ni de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, indicó Gustavo García, conductor y padre de familia.

De acuerdo con autoridades capitalinas, sólo los conductores que salieron de casa para irse a vacunar, y que no deberían hacerlo por las medidas de contingencia, no tendrían sanción, pues es un acto prioritario; sin embargo, esta medida se extendió a todos los automovilistas.

