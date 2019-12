Abril Pérez fue brutalmente golpeada, hija difunde fotos como prueba

A menos de una semana de que fue asesinada Abril Pérez Sagaón, su hija compartió en redes sociales el dolor que le embarga y la impotencia de no haber logrado una vida sin violencia con ella y sus hermanos.

Los mensajes de la joven salen a la luz justo cuando la jefatura de gobierno de la Ciudad de México confirma que hay una carpeta de investigación para esclarecer este crimen, que ha conmocionado a la sociedad, incluso la Comisión de Derechos Humanos se pronunció dudando de la robustez de la legislación, tanto local como federal.

Al principio, cuando se dio a conocer el crimen, en que Abril perdió la vida, únicamente se tenía noticia de una denuncia en contra de su, entonces esposo, Juan Carlos García por intento de homicidio.

El caso ahora se profundiza luego de que la hija de la víctima difundiera fotos de ella cuando fue golpeada con un bat, casi degollada y estrangulada aquel enero.

En los mensajes la hija de abril, Ana Cecilia, es devastador: “Imagínense despertarse en la madrugada por los gritos de tu madre que grita por su vida. Imagínense levantarse a ver la hermosa cara de tu madre ensangrentada gracias al criminal que una vez llamaste 'papá' ".

Este mensaje fue fechado el 4 de enero de 2019, luego siguen otros donde narra los sentimientos que le causan el haber perdido a su madre, quien fue baleada en las violentas calles de la Ciudad de México el pasado 25 de noviembre por la tarde noche.

4 de Enero, 2019.

Imagínense despertarse en la madrugada por los gritos de tu madre que grita por su vida. Imagínense levantarse a ver la hermosa cara de tu madre ensangrentada gracias al criminal que una vez llamaste “papá”. pic.twitter.com/XYvdbOPUjJ — ana c (@anacecygarciap) 3 de diciembre de 2019

El rojo relato de la fotos

Primero: “Imagínense sentir el dolor, la desesperación y la impotencia que yo como otras millones de mujeres sienten día a día por este tipo de inhumanidades. Imagínense saber que el criminal sigue suelto, y probablemente seguirá así hasta que se le acabe el dinero”.

Foto: Twitter | @anacecygarciap

Luego “Imagínense no poderle decir adiós, que te quiten tu mundo entero de un día para el otro. Imagínense temer por tu propia vida sabiendo que en este país gobierna el que tiene dinero y no la justicia. Y que en un dos por tres puede que ya no estés aquí como fue el caso de mi madre”.

Foto: Twitter | @anacecygarciap

Ana Cecilia continúa con otro mensaje aún más crudo que el anterior, donde reduce a una frase todo el dolor del mundo con esta noticia: “Imagínense tener este sueño y ser fuerte día a día por tu sueño... sólo para que un día tu hermano te llame, el mismo día que tú sabías que verías a tu hermosa madre, para decirte que tu madre se encuentra inconsciente por un balazo a la cabeza”.

Foto: Twitter | @anacecygarciap

Las frases de la joven caen como pesadas losas en el sistema de justicia que liberó al golpeador y cambio el intento de feminicidio por violencia doméstica, lo que le arranca esta frase a Ana Cecilia: “Imagínense que incluso después de haber sentido tanto dolor y tanta angustia, coraje... no pierdas la esperanza de que algún día puedas vivir una vida fuera de violencia junto con tu hermosa madre y tus hermanos. Imagínense tener este sueño...

La joven se tomó unos cuantos caracteres más en Twitter para escribir otra realidad: “Imagínense tener que vivir el infierno viendo cómo tu pobre madre se enfrenta ante un sistema de justicia corrupto, al que no le importa tomar acciones en contra de este tipo de atrocidades mientras haya dinero”.

El ataque contra Abril

En el caso sobre la muerte de Abril en la Ciudad de México, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) inició la carpeta de investigación CI-FCY/COY-2/UI-2 C7D/16885/11-2019 por el delito de lesiones dolosas que ponen en peligro la vida, con arma de fuego.

Es ahí donde se conoce que la hoy occisa viajaba en un vehículo, donde iba acompañada de su abogado y dos hijos, cuando fue agredida a balazos.

Ella había estado en la Ciudad de México luego de una larga lucha contra la violencia familiar que tuvo su éxtasis en enero pasado, cuando su esposo intentó matarla, al golpearla con un bat, lesionándola con un arma cortante y tratando de estrangularla, lo que no logró porque llegó uno de sus hijos.

De acuerdo a lo que se conoce, ella llegó a la capital del país para realizar una diligencias correspondientes al divorcio que había impulsado, de su esposo Juan Carlos, mismo que logró en marzo de este año.

Una de las diligencias que tenía pendientes era con el psicólogo y otra que fue suspendida, por lo que el abogado la llevaba al Aeropuerto.

En el auto ella iba en el asiento del copiloto, el abogado manejaba y sus hijos viajaban en la parte trasera. Circulaban por Churubusco a la altura de Insurgentes, cuando se escucharon las detonaciones, mismas que hirieron a ella un a uno de sus hijos.Un conductor de otro vehículo afirmó que los agresores viajaban en una moto.

Foto: Facebook @AbrilPerez

Ella fue llevada a un hospital, los mismo que sus hijos, pero horas después falleció por la bala recibida en la nuca.Cabe señalar que la policía de investigación acudió a buscar las cámaras de la zona, pero ninguna registró el momento de la agresión, únicamente cuando el auto fue estacionado y ella trasladada.

En la carpeta que ha hecho la PGJCMDX se dice que el ahora ex esposo aún la buscaba por las redes sociales, lo que no tomaba en cuenta, hasta que al salir libre Juan Carlos “N” decidió cambiar su domicilio a Nuevo León, de donde regreso a la ciudad solo para morir .