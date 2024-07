Abundan acumuladores en Unidad Habitacional de Azcapotzalco

En la Unidad Habitacional Presidente Madero, en la alcaldía Azcapotzalco, viven más inquilinos que acumulan basura desde hace más de 30 décadas.

El Sol de México informó en su edición de ayer sobre la limpieza que realizó la alcaldía en el departamento 502 del edificio H-10, donde una de las habitantes amontonó toneladas de basura. Ahora los vecinos alertan de otros inmuebles con el mismo problema.

Los habitantes denuncian que en el edificio A-20, los propietarios del departamento 201 llevan tres décadas almacenando basura e invadiendo áreas verdes que corresponden a la Manzana Tres de este condominio que data de 1970 y fue construido por el Infonavit.

CDMX Food trucks ahora tendrán regulaciones en CDMX: conoce las normas que deberán seguir

Los vecinos de este edificio y quienes habitan el D-10 y D-11 comparten pasillos y áreas comunes, juntos han hablado con la propietaria que responde al nombre de Cristina y ella responde con agresiones.

“Ya estamos cansados. No sabemos en qué momento esto se descontroló y empezó a hacerse costumbre. La vecina y su familia llevan todo el tiempo bolsas de basura, muebles en mal estado que se encuentran en la calle, colchones viejos, todo lo que se encuentran y lo meten a su departamento o lo dejan en los jardines”, comentó una persona que habita en este cuadrante.

Margarita Saldaña, alcaldesa de Azcapotzalco, explicó a este diario que tiene identificados a los integrantes de la familia, y que durante años han mandado, por peticiones de los vecinos, camiones de basura a la zona para retirar los desechos de las áreas comunes.

En la unidad también hay tres jaulas de estacionamiento de la Manzana Cuatro que han sido tomadas desde hace varios años por un hombre que no habita algún departamento. De acuerdo con Jeannette Ortiz, representante vecinal de la unidad habitacional, el hombre vive en estos espacios, y al igual que los otros vecinos que han sido señalados como acumuladores, recolecta basura de la unidad y la calle para guardarla ahí.

Aspecto de jaulas tomadas por acumuladores / Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Desgraciadamente las jaulas no están escrituradas, no figuran en las escrituras de ningún propietario de departamento. No sabemos bien cómo o a quién le quitó estas jaulas, pero están llenas de basura y sigue acumulando”, aseveró Raquel.

Ante esta situación, habitantes de la unidad piden a la alcaldía más seguridad y alternativas para terminar con la acumulación de basura dentro de los inmuebles.