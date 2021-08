Activan tres seguros por explosión en edificio de Acacias

"Claudia, hija de Victoria Rosales, llegó a la zona de la explosión de un inmueble en la alcaldía Benito Juárez entre lágrimas y cuando vio a su mamá se abalanzó sobre ella para abrazarla pues pudo verla de nuevo.

Victoria intentaba tender su cama cuando sintió que su edificio se hundió y se cayeron los vidrios. Lo que sucedió fue una explosión dentro del edificio ubicado en Avenida Universidad 1909, en la colonia Acacias de la alcaldía Benito Juárez, debido a una acumulación de gas LP que provocó 29 heridos y una persona muerta.

La torre de departamentos cuenta con tres edificios contiguos. De adelante hacia atrás, Victoria vive en el número tres y ahí alcanzó la afectación que provocó el estallido en el condominio uno.

Cuando salió de su cama todas sus cortinas se habían caído en la sala, estaban encima del sillón llenas del vidrio de las ventanas que se destruyeron. Tomó su celular, las llaves y salió corriendo del departamento.

Aunque anoche durmió fuera de casa sí podrá recuperar su hogar. Hay tres seguros comprometidos: uno del propio edificio, otro particular que gran parte de los vecinos contrataron de manera privada y el último lo activó el gobierno de la Ciudad de México. La secretaria de Gestión de Riesgos y Protección Civil, Miryam Urzúa, confirmó que hay condiciones de poder activar estos tres y con ello reforzar o rehabilitar los departamentos.

“Cuando llegué al primer sótano, son dos, vi las puertas del elevador abiertas y me imaginé que estaban hasta abajo. Fui bajando por las escaleras, cuando llegué al primer sótano, porque pensé que ya no íbamos a poder salir por el garage, vi que todo estaba lleno de humo, me subí a las escaleras por la planta baja, pero todo estaba lleno de vidrios y despegadas algunas ventanas”, recordó Victoria.

La zona fue acordonada con cintas amarillas con la frase “peligro”, mientras en el lugar había 200 elementos trabajando en la evacuación de los inquilinos, rescate de animales y hasta las 17:00 horas seguían realizando labores de retiro de vidrio, aluminio y objetos riesgosos. También apoyaron en los trabajos la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y funcionarios de la alcaldía.

Por la mañana de ayer, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo acudió al lugar del accidente acompañada de su secretario de Obras, Jesús Esteva Medina, así como de Urzúa. “Hay alrededor de 22 lesionados, de los cuales, seis fueron trasladados a hospitales: hay tres personas en Xoco, uno en Rubén Leñero, uno en el San Ángel Inn, y uno en Médica Sur; y, otras dos personas que tenían Covid y que fueron trasladados al Enrique Cabrera”, dijo a los medios de comunicación.

Lo que confirmaron vecinas y vecinos a El Sol de México es que entre todos pagan el seguro del condominio, pero aparte tienen un seguro en lo individual de sus hogares. "Tiene que responder la aseguradora", expresó Victoria.

“Pensé que era un temblor o un socavón, al estar ya en la calle llamé a mi esposo e hijas para preguntarles cómo estaban, pero me dijeron que todo estaba bien y que no era ningún temblor. Vi a varios heridos, unos cuatro con heridas horribles, la sangre por su cuerpo, pero creo que por lo menos a 20 vecinos se llevaron”, recordó.

Urzúa explicó que la acumulación de gas se dio en el departamento 307 y también afectó de gravedad al 207 y 407.

“La acumulación de gas se da por distintas razones, una de estas puede ser que no estaba bien cerrada la llave del gas estacionario o por una mala manipulación, aunque el resultado final lo tendrá que dar la Fiscalía'', detalló.

Otras dos personas estaban sobrepasando el aislamiento porque son positivos a Covid-19 por lo que fueron enviados al Hospital Enrique Cabrera.

ALOJAMIENTO Y REVISIÓN

El edificio afectado cuenta con 63 familias-departamentos, Sheinbaum Pardo aseguró que todos serán apoyados con alojamiento en caso de que se necesite, aunque se pudo observar que algunos salieron con maletas e hijas para resguardarse con sus familiares.

El Instituto para la Seguridad de la Construcciones junto a peritos de la Fiscalía General de Justicia revisarán el inmueble para conocer la magnitud de la afectación y con ello conocer si es o no habitable.

Cabe resaltar que una vez que los peritos de la Fiscalía concluyan el trabajo de campo, se iniciarán las labores para remoción de muros y techos.

Dante Muro, de 22 años de edad, estaba en la cocina, dándole la espalda al cancel que está frente al edificio que estalló a causa de la acumulación de Gas LP cuando escuchó el estruendo de los cristales cuando cayeron.

En su edificio principalmente se cayeron los canceles y se vino con toda la base de bambú, pero los vidrios no se afectaron.

Armando Ocampo, comisionado de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, fue el encargado de avisar a la familia sobre el fallecimiento del dueño del departamento y aseguró que brindarán apoyo psicológico y jurídico a los afectados.

Arceli, es médica cirujana, y habita en el edificio 1923, cercano al que estalló, aunque no está ni enfrente ni contiguo al que estalló, pero los vidrios frontales sí se alcanzaron a quebrar.

“Estaba haciendo una cirugía cuando ocurrió, pero fue hasta que salí del quirófano cuando volví a usar mi celular, para entonces ya tenía varias llamadas perdidas y mensajes de mi esposo informandome de lo que había sucedido, he venido rápido para ver cómo estaba mi familia y conmigo todos estamos bien”, comentó mientras esperaba le dieran permiso para acceder a su casa.