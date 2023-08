Activistas exigen atender impunidad en accidentes de tránsito

Activistas exigieron a las autoridades capitalinas aplicar el Reglamento de Tránsito, ya que, denunciaron, a diario tres personas mueren en hechos viales y ocho de cada 10 infracciones quedan impunes.

Durante una protesta en el Zócalo, la fundadora de la organización Bicitekas, Areli Carreón, y representaciones de otras organizaciones denunciaron que peatones, ciclistas y motociclistas, son los sectores con más víctimas mortales por eventos de tránsito en México.

La activista aseguró que la Organización Mundial de la Salud, así como expertos, coinciden que 90 por ciento de los hechos de tránsito pudo prevenirse.

“No es un accidente si la persona iba a exceso de velocidad, no es un accidente si la familia entera va en la motocicleta, no es un accidente si atropelló a alguien al conducir el automóvil viendo el celular o en estado de ebriedad”, recalcó la fundadora de Bicitekas en el marco del Día Mundial del Peatón, que es hoy.

Entre 2019 y 2023 subieron 59 por ciento los choques del Metrobús, indicó ayer este diario

Los manifestantes urgieron a las autoridades infraestructura segura, gestionar la velocidad de los automovilistas, así como capacitación vial para conductores.

De acuerdo con representantes del Poder del Consumidor, hay tecnologías para autos y motocicletas que ayudarían a prevenir accidentes como los frenos ABS y el frenado autónomo de emergencia.

"Al día de hoy no existe una regulación para que los vehículos cuenten con estas tecnologías que salvan vidas", reclamaron los activistas.

El Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito, de la Secretaría de Movilidad (Semovi), entre enero y marzo de este año hubo 91 personas fallecidas en accidentes viales en la Ciudad de México.

De acuerdo con los datos, 36 por ciento de las víctimas mortales fueron motociclistas, 35 por ciento transeúntes, cinco por ciento ciclistas, 15 por ciento pasajeros de vehículos motorizados y ocho por ciento conductores.

Además, 44 por ciento de las víctimas mortales perdieron la vida a causa de un choque y que los siniestros viales provocaron lesiones a ocho mil 327 personas.